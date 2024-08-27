Смертельный пожар в Самаре: непотушенная сигарета убила двух человек в пос. Зубчаниновка

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило о причине пожара в Самаре, в результате которого погибли два человека.
Трагедия произошла 22 августа в пос. Зубчаниновка. В 3:44 загорелся частный дом во 2-м Серноводском тупике, огонь охватил 50 кв. м. Пожар ликвидировали в 4:53.
Как выяснилось, 53-летний хозяин дома уснул с сигаретой в руках. Когда проснулся, дом уже был охвачен огнем. Мужчина успел выбежать на улицу. В результате его 46-летняя жена погибла на месте, а сам он умер от многочисленных ожогов в больнице.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !