Смертельный пожар в Самаре: непотушенная сигарета убила двух человек в пос. Зубчаниновка

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило о причине пожара в Самаре, в результате которого погибли два человека.

Трагедия произошла 22 августа в пос. Зубчаниновка. В 3:44 загорелся частный дом во 2-м Серноводском тупике, огонь охватил 50 кв. м. Пожар ликвидировали в 4:53.

Как выяснилось, 53-летний хозяин дома уснул с сигаретой в руках. Когда проснулся, дом уже был охвачен огнем. Мужчина успел выбежать на улицу. В результате его 46-летняя жена погибла на месте, а сам он умер от многочисленных ожогов в больнице.