В СамГУПС начинается процедура переименования вуза по результатам ребрендинга университетского комплекса. Начиная с нового учебного года, студенты будут учиться в Приволжском государственном университете путей сообщения (ПривГУПС). Университет получит не только новое название, но и новые логотип и фирменный стиль.
Как пояснил ректор университета Максим Гаранин, работа по созданию нового фирменного стиля проводилась командой профессионалов (группой дизайнеров) с начала года на основании решения конференции работников и обучающихся вуза о переименовании образовательной организации.
Атрибуты нового бренда поддержали председатель Попечительского совета университета — начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и учредитель в лице Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта по итогам обсуждения с коллективом университетского комплекса.
Результаты работы по формированию нового бренда также обсуждались на минувшей неделе в ходе селекторного совещания с руководителями всех филиалов и структурных подразделений вуза.
Напомним, в мае 2024 года вышел Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о переименовании вуза, в соответствие с которым 26 августа в университете началась процедура переименования вуза.
Поданы необходимые документы для регистрации Устава ПривГУПС, а также внесения изменений в ЕГРЮЛ и отдельные нормативно-правовые акты. Эту работу планируют завершить в течение недели.
Один из наиболее важных вопросов — презентация нового логотипа вуза, символизирующего миссию, ценности и философию отраслевого университета. В новом логотипе сохраняются общие для всей отрасли знаки — железнодорожное колесо и крыло. Сегодня подобный символ расположен на эмблеме Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Логотип ПривГУПС выполнен в красно-бордовом цвете (для делового стиля предусмотрен черно-белый вариант).
Ректор ПривГУПС Максим Гаранин: "Новый логотип — это большая ответственность, так как с новой эмблемой университета будут ассоциировать свою деятельность наши абитуриенты, студенты, коллеги и партнеры вуза. Логотип объединяет все основные направления деятельности вуза, его цели и миссию — это движение вперед, образование и развитие транспортной отрасли. Еще один важный аспект — новое наименование вуза, которое станет символом изменений и трансформации университетского комплекса. Наш университет уже давно вышел за рамки Самары и Самарской области, ведь в составе университетского комплекса 10 филиалов, расположенных в Приволжском федеральном округе. В новом названии вуза прослеживается связь с великой рекой Волгой, объединяющей регионы России и ПФО. Это вечный символ нашей страны, мировой бренд, который понятен любому жителю, а также широко известный за рубежом. Приволжский в названии университета будет более понятен и привлекателен для наших абитуриентов, российских и зарубежных партнеров. Теперь университет будет восприниматься, как окружной вуз, соответствующий новым реалиям современного образовательного и научно-технического комплекса".
Правительство Самарской области особое внимание уделяет студенческому сообществу и университетам. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность привлечения молодых ученых к решению актуальных задач развития отраслей экономики, поддержки талантливой молодежи через новые программы. Для этого будет реализована инициированная им программа "Доктор наук", которая значительно увеличит стипендии для студентов с высокими баллами ЕГЭ.
Напомним, ранее в ходе панельной дискуссии "Российское инженерное образование в многополярном мире" врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул значимость инженерного образования для Самарской области. Глава региона отметил важность создания новых учебных заведений и предложил объединить все накопленные знания инженерных школ области по разным направлениям и создать масштабный проект с федеральной поддержкой.
Кроме того, Вячеслав Федорищев заявил о формировании в регионе команды профессионалов и единомышленников, способных сделать жизнь на самарской земле лучше.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.