Тольяттинцев приглашают на вечеринку в стиле 90-х и эксклюзивный показ нового сериала "Комбинация"

Вечеринка в стиле 90-х со всеми атрибутами и вкусом эпохи ждет гостей 6 сентября в 16 часов в культурном центре Тольятти "Автоград".

Ростелеком и Tele2 приглашают всех любителей хорошего кино на эксклюзивный показ первых эпизодов нового сериала "Комбинация". Участники смогут насладиться колоритными фотозонами, розыгрышами подарков, песнями самой популярной группы времен крушения СССР и угощениями времен тотального дефицита. Нейросеть перенесет вас в 90-е годы, где вы сможете сделать уникальные фото. После кинопросмотра можно будет пообщаться с легендарной фигурой шоу-бизнеса Владимиром Меерсоном — организатором концертов крупнейших звезд эстрады в Тольятти.

Не забудьте одеться в стиле 90-х — малиновые пиджаки, золотые цепи, кислотные лосины, джинсовые куртки и разноцветные шнурки — лучший образ того времени будет отмечен ценным подарком.

Вход свободный для тех, кто зарегистрировался здесь.

Приходите, будет интересно!



