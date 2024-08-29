Тольяттинцев приглашают на вечеринку в стиле 90-х и эксклюзивный показ нового сериала "Комбинация"

Вечеринка в стиле 90-х со всеми атрибутами и вкусом эпохи ждет гостей 6 сентября в 16 часов в культурном центре Тольятти "Автоград".
Ростелеком и Tele2 приглашают всех любителей хорошего кино на эксклюзивный показ первых эпизодов нового сериала "Комбинация". Участники смогут насладиться колоритными фотозонами, розыгрышами подарков, песнями самой популярной группы времен крушения СССР и угощениями времен тотального дефицита. Нейросеть перенесет вас в 90-е годы, где вы сможете сделать уникальные фото. После кинопросмотра можно будет пообщаться с легендарной фигурой шоу-бизнеса Владимиром Меерсоном — организатором концертов крупнейших звезд эстрады в Тольятти.
Не забудьте одеться в стиле 90-х — малиновые пиджаки, золотые цепи, кислотные лосины, джинсовые куртки и разноцветные шнурки — лучший образ того времени будет отмечен ценным подарком.
Вход свободный для тех, кто зарегистрировался здесь.
Приходите, будет интересно!
Последние комментарии
великолепные книги супер
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!
Достойная организация!
Дорогое удовольствие...
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