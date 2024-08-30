Волонтерам из Кинельского района, помогающим бойцам СВО, передали необходимую спецтехнику

Заместитель председателя областного парламента, депутат фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Александр Живайкин передал волонтерскому объединению "Красный ключ" сварочный аппарат и дрель для изготовления мобильных носилок для эвакуации раненых.

Волонтерское объединение "Красный Ключ" известно далеко за пределами Кинельского района: гараж в доме Петра Борисова больше года является центром сбора гуманитарной помощи, отсюда же регулярно уходит машина, наполненная тем, что нужно нашим бойцам на передовой. Здесь же, в гараже, изготавливают металлические экраны для защиты от дронов, носилки для раненых и многое другое.

Группа отправляет помощь по нескольким направлениям: бойцам на передовую, в госпиталь, а еще — детскому саду в Мариуполе и пансионату для бездомных под Луганском.

В этом волонтерском объединении не только жители окрестных сел, к ним присоединились неравнодушные люди из других территорий Кинельского района, волонтеры из Самары, Тольятти, Кинеля.

Координатор группы Петр Борисов лично возит грузы на передовую. Под перевозку занята его личная, совсем не новая, но еще вполне "боевая" Газель.

После того, как группа отправила на передовую мобильные носилки, военные очень просят изготовить около 100 таких тележек. На днях боец с позывным Дед Хасан прислал волонтерам сообщение: "Огромная благодарность и фронтовой привет нашим товарищам! Ваши двухколесные тележки вносят неоценимый вклад в дело спасения раненых! Для понимания ситуации — раненых вытаскивают под обстрелом по 10-15 км, на руках тащить, на носилках вчетвером смертельный риск, когда один санитар на тележке гораздо быстрее и безопаснее вывезет раненого. Ваш труд — это десятки и сотни спасенных жизней! Народ и армия едины! Победа будет за нами!"

"Теперь с новым сварочным аппаратом дело пойдет еще быстрее", — волонтеры оценили подарок депутата.

В волонтерской группе принимают любую помощь. В группе и плетут масксети, шьют, вяжут, сушат и вялят продуктовые пайки, варят сыры, изготавливают костыли, и сортируют одежду для пунктов беженцев, детских домов.

На встрече Александр Живайкин вручил благодарственные письма активу волонтерской группы "Красного ключа": координатору группы Петру Борисову, администратору Дмитрию Кадкину из Тольятти, Светлане Рыженковой из пос. Красный Ключ, Александре Сидоровой из Тольятти, волонтерской группе "Золотые руки ангела" из Самары в лице Ольги Дунаевой, а также. Александру Храмову из с. Бузаевка, Татьяне Чаус из Бобровки, Сергею Сибилеву, Галине Харлашкиной из Алакаевки.

"Россия сейчас находится на этапе отстаивания своих принципов, своих национальных интересов, уничтожения неонацистов. Мы та еще "кость в горле" у так называемого коллективного Запада и США. Но как раскрылись многие люди! Наша человеческая ценность получила конкретный и земной смысл: освободиться от фашистов, служить родине, помогать друг другу.

Через пару дней ребята на своей "боевой" "Газели" вновь уезжают за ленточку, их уже ждут! А когда вернуться, начнут новый сбор вещей, продуктов и всего, в чем нуждаются наши парни на передовой", — поделился впечатлениями и эмоциями от общения с активистами из Красного Ключа Александр Живайкин.

От волонтеров депутат тоже не ушел без подарков "из-за ленточки". Трофейную каску и сбитый вражеский дрон наши бойцы попросили передать в музей Самарской губернской думы.