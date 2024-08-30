Самарские ученые изготовили экспериментальный образец фотонного вычислителя

Ученые Самарского университета им. Королева изготовили экспериментальный образец аналоговой фотонной вычислительной системы, способной обрабатывать видеоданные в сотни раз быстрее, чем это делают современные цифровые нейросети на основе традиционных полупроводниковых компьютеров.
Оптическая нейросеть на основе фотонного вычислителя сможет в режиме реального времени анализировать поступающий в систему видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные к поиску объекты и изображения. Наряду с анализом "картинки" с обычной видеокамеры, разработка также сможет оперативно анализировать данные, получаемые с помощью гиперспектрометров — устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения.
Проект реализуется в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ). Исследования финансируют Министерство науки и высшего образования РФ и Госкорпорация "Росатом".
"Сборка экспериментального образца аналогового фотонного вычислителя завершена, все детали и компоненты установлены, теперь нужно будет настроить, откалибровать и отрегулировать всю систему. В конструкцию были внесены некоторые изменения, установлен новый лазер. Процессы настройки и калибровки завершатся, как ожидается, в сентябре, после чего мы до ноября этого года планируем провести серию экспериментов, которые на практике покажут, на что способна экспериментальная версия вычислителя. В ходе экспериментов будут анализироваться, в том числе, данные, получаемые с двухдиапазонного гиперспектрометра, также разработанного в нашем университете. Возможность анализа гиперспектральных данных можно назвать ключевой особенностью нашего вычислителя. Он может распознавать и классифицировать заданные объекты в видеопотоке почти со скоростью света — в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе полупроводниковых компьютеров, и такая скорость анализа позволит очень оперативно обрабатывать гиперспектральные данные, которые изначально представляют собой очень значительные по объему массивы информации", — рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.
Экспериментальный вычислитель достаточно компактен и может уместиться в корпусе размером с небольшой системный блок компьютера. Разработчики решили пока разместить отдельно оптическую часть устройства и электронные блоки.
В 2023 году в университете был собран демонстрационный образец фотонного вычислителя, который в ходе экспериментов подтвердил работоспособность выбранной схемы устройства. Надежность распознавания составила тогда 93,75%. В новой экспериментальной версии использованы компоненты с улучшенными характеристиками. Также установлен другой лазер — диодного типа. Он более компактный и обладает меньшей когерентностью, что также может улучшить точность распознавания. В 2025 году самарские ученые планируют изготовить и испытать опытный образец вычислителя, который может стать практически предсерийным.
Кроме быстродействия и широкого спектрального диапазона, аналоговые оптические вычислительные системы обладают также такими преимуществами, как полная защищенность от электромагнитных помех, малое потребление энергии и возможность параллельной обработки данных. Схема системы, позволяющей вести полностью оптическую обработку поступающей информации, была впервые предложена еще в 1958 году. Данное направление активно развивалось в 80-е годы прошлого века, но затем применение подобных устройств практически сошло на нет из-за их громоздкости и в связи с развитием цифровой техники. Последние годы эта сфера прикладных исследований становится все более актуальной в различных странах мира благодаря появлению новых материалов и созданию компактной оптики с особой структурой.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.