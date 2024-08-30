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Партии Власть и политика

Вместе со всей Россией Самарская область помогает жителям Курска

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Из Самары в Курск отправилась очередная партия гуманитарного груза. Все, что с теплом и добрыми пожеланиями собрали для курян жители губернии, активисты "Единой России" оперативно подготовили к отправке.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Большой запас питьевой воды, продукты и бытовая химия — на сортировочно-логистическом центре "Единой России" волонтеры партии и активисты-молодогвардейцы готовят в дальнюю дорогу еще один  большегруз. На днях из областной столицы ушел очередной гуманитарный конвой, но помощь от людей продолжает поступать в большом количестве. 

Помочь в погрузке пришел Федор Трушов, активист "Молодой Гвардии". На днях парень вернулся из ЛНР, где был с волонтерской миссией.

"Пока я был в Луганске, понял, что там происходит то, запрещает тебе интересоваться корыстными целями, индивидуальными. И заставляет задуматься над общими, общественно-значимыми целями. Сам того не понимая, забываешь об индивидуальных желаниях и начинаешь думать об общественном", — поделился волонтер.

В Курске вся собранная жителями Самарского региона гуманитарная помощь оперативно поступает в первую очередь на пункты временного размещения.

"Вернулся недавно из Курска, — рассказал депутат Госдумы от Самарской области Андрей Парфенов. — Мы там организовали наш партийный штаб по приему и распределению гуманитарной помощи, партийцы активно подключились к работе пунктов временного размещения. Люди, которые находятся там, чувствуют, что они не одни, что вся Россия рядом. Мы — одна страна, одна семья".

Между тем жители, общественники и предприниматели продолжают нести в пункт приема, развернутый на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" в Самаре, гуманитарную помощь. Скоро еще одна, груженная всем необходимым, машина отправится туда, где ждут поддержки.

Самарская область регулярно отправляет в приграничные территории большие конвои с гуманитарным грузом — по несколько раз в неделю. Помощь передают представители бизнеса, добровольческие и молодежные организации, общественные объединения и просто люди, неравнодушные к человеческому горю.

Гид потребителя

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