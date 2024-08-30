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В Штабе общественной поддержки Самарской области прошла ярмарка внешкольного образования

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведущие организации дополнительного образования - от Самарского дворца детского и юношеского творчества и районных центров областной столицы до центра детско-юношеского туризма и краеведения - рассказали и показали ребятам и их родителям, чему можно научиться, посещая кружки и секции.

Гости штаба стали участниками творческих мастер-классов по флористике и лозоплетению, а также смогли позаниматься в импровизированном техническом кружке.

В этот день ребята вместе с родителями прошли воображаемыми туристическим тропами и благодаря опытным интструкторам узнали, как вязать узлы, разжигать костер и ставить палатку. Учились видеть красоту окружающего мира, которую можно было даже подержать в руках: пока взрослые составляли цветочные букеты, малыши с удовольствием знакомились с питомцами живого уголка, который организовали в штабе сотрудники областного детского эколого-биологического центра.

"Мы принесли сюда сегодня не только экзотических заморских насекомых, но и животных, которых можно держать дома, - рассказала методист центра Марина Лутина. - Например, вот за этими симпатичными сатиновыми мышами ребенок может самостоятельно ухаживать и даже приручить. Мы рассказали ребятам также и о том, что живой мир многообразен и поэтому очень важно уметь соблюдать экологический баланс".

Мама двух детей Елена пришла в тот день в штаб, чтобы подробно узнать от сотрудников внешкольных центров, какие кружки по интересам можно рассмотреть для посещения.

"Старшая дочь пойдет во второй класс, а сын еще дошкольник. В кружок уже ходит, но мы смотрим, чем еще можно заняться на досуге", - говорит самарчанка.

Ярмарка в штабе общественной поддержки "Единой России" предоставила детям возможность увидеть все своими глазами, попробовать все своими руками, а родителям - определиться с выбором: в Самаре работают десятки бесплатных кружков и секций для детей любого возраста.

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