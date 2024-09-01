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Маркетологи и пиарщики футбольного клуба "Сокол" ищут работу на Авито

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медиаотдел казанского футбольного клуба "Сокол" практически в полном составе разместил на платформе Авито Работа объявление о поиске трудоустройства, проектной работы и других вариантов сотрудничества в сфере маркетинга, рекламы и PR. Как сообщили в пресс-службе Авито, по времени это совпало со сменой владельца клуба.

Команда специалистов во главе с исполнительным директором готова запустить любой медиапроект "с нуля" или интегрироваться в существующую структуру. Как отмечено в объявлении, все сотрудники имеют опыт работы в профессиональном спортивном медиа и в других сферах.

Маркетологи, арт-директор, продюсер, smm-специалист, дизайнер, фотограф и видеооператор ищут проектную или удалённую работу и рассмотрят разные варианты сотрудничества. Они также готовы принять предложение трудоустройства для всего отдела сразу или для отдельных специалистов.

Медиаслужба из 11 человек ранее работала в казанском "Соколе". В июле клуб был выставлен на продажу на Авито за 5,3 млн рублей. Футбольная команда нашла нового владельца, вместе с которым сменился и состав службы. Экс-руководитель медиаотдела клуба Павел прокомментировал: "Мы не работали в футбольном клубе "Сокол", мы им жили".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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