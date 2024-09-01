Маркетологи и пиарщики футбольного клуба "Сокол" ищут работу на Авито

Медиаотдел казанского футбольного клуба "Сокол" практически в полном составе разместил на платформе Авито Работа объявление о поиске трудоустройства, проектной работы и других вариантов сотрудничества в сфере маркетинга, рекламы и PR. Как сообщили в пресс-службе Авито, по времени это совпало со сменой владельца клуба.

Команда специалистов во главе с исполнительным директором готова запустить любой медиапроект "с нуля" или интегрироваться в существующую структуру. Как отмечено в объявлении, все сотрудники имеют опыт работы в профессиональном спортивном медиа и в других сферах.

Маркетологи, арт-директор, продюсер, smm-специалист, дизайнер, фотограф и видеооператор ищут проектную или удалённую работу и рассмотрят разные варианты сотрудничества. Они также готовы принять предложение трудоустройства для всего отдела сразу или для отдельных специалистов.

Медиаслужба из 11 человек ранее работала в казанском "Соколе". В июле клуб был выставлен на продажу на Авито за 5,3 млн рублей. Футбольная команда нашла нового владельца, вместе с которым сменился и состав службы. Экс-руководитель медиаотдела клуба Павел прокомментировал: "Мы не работали в футбольном клубе "Сокол", мы им жили".