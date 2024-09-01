В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе фестиваля "ВолгаФест", где состоялась дискуссия о развитии территорий, урбанистике "Как нам развивать Самару и что мы можем сделать прямо сейчас", а также презентация проектов участников АРХЛАБа — лаборатории проектирования и изучения городов.

Модератором встречи выступил известный архитектор, потомственный строитель, урбанист Олег Шапиро, который реализует проекты по всей стране, в том числе и на своей малой Родине — в Самаре.

"Нам очень много нужно будет благоустраивать, создавать новых пространств. У нас очень хороший, красивый город. Все проекты, которые сегодня презентованы, мы обязательно будем делать", — обратился к участникам глава региона.

Олег Шапиро отметил, что в его детстве город был промышленный, аэрокосмический и закрытый. Но прошли годы, и миллионный город стал еще больше, а смыслы — иными. По мнению известного архитектора, необходимо сделать так, чтобы развитие было гармоничным и человекоцентричным.

Глава региона акцентировал внимание: правила градостроительной политики будут жестко регулироваться. Он отметил, что правила, позволяющие создавать школы, больницы рядом с новыми жилыми кварталами, были не до конца установлены. В настоящее время в городе много жилых кварталов, в которых нет социальной инфраструктуры.

"Помимо того, что мы устанавливаем новые, более жесткие правила, нужно еще и наверстать — построить новые школы, детские сады, больницы рядом с кварталами, которые появились. Мы будем по-настоящему, в хорошем смысле этого слова, жестко регулировать", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Важным фактором в данной работе руководитель области определил важность учета мнения жителей: "Только в общении с людьми и понимании проблем можно нормально строить работу по градостроительной политике и развитию благоустройства".

В центре внимания участников стала тема сохранения и развития исторических поселений. Главный архитектор бюро ТМ Ирина Фишман, ориентируясь на опыт других регионов, считает, что двигателем развития является малый и средний бизнес.

Одна из участниц дискуссии обратила внимание на важность поиска архитектурных решений для вновь возводимых зданий в центре города, а также на их этажность. Кроме того, она обозначила вопрос подключения новостроек к старым коммуникациям, что зачастую приводит к проблемам с водоснабжением.

Глава региона пояснил: "Не всегда новые кварталы подключаются к действующей ресурсной системе. Как было раньше — это одна история, мы сейчас будем заниматься комплексным развитием территорий. Оно включает не только строительство и социальную инфраструктуру, но и нормальное обеспечение ресурсами".