В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе фестиваля "ВолгаФест", где состоялась дискуссия о развитии территорий, урбанистике "Как нам развивать Самару и что мы можем сделать прямо сейчас", а также презентация проектов участников АРХЛАБа — лаборатории проектирования и изучения городов.
Модератором встречи выступил известный архитектор, потомственный строитель, урбанист Олег Шапиро, который реализует проекты по всей стране, в том числе и на своей малой Родине — в Самаре.
"Нам очень много нужно будет благоустраивать, создавать новых пространств. У нас очень хороший, красивый город. Все проекты, которые сегодня презентованы, мы обязательно будем делать", — обратился к участникам глава региона.
Олег Шапиро отметил, что в его детстве город был промышленный, аэрокосмический и закрытый. Но прошли годы, и миллионный город стал еще больше, а смыслы — иными. По мнению известного архитектора, необходимо сделать так, чтобы развитие было гармоничным и человекоцентричным.
Глава региона акцентировал внимание: правила градостроительной политики будут жестко регулироваться. Он отметил, что правила, позволяющие создавать школы, больницы рядом с новыми жилыми кварталами, были не до конца установлены. В настоящее время в городе много жилых кварталов, в которых нет социальной инфраструктуры.
"Помимо того, что мы устанавливаем новые, более жесткие правила, нужно еще и наверстать — построить новые школы, детские сады, больницы рядом с кварталами, которые появились. Мы будем по-настоящему, в хорошем смысле этого слова, жестко регулировать", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Важным фактором в данной работе руководитель области определил важность учета мнения жителей: "Только в общении с людьми и понимании проблем можно нормально строить работу по градостроительной политике и развитию благоустройства".
В центре внимания участников стала тема сохранения и развития исторических поселений. Главный архитектор бюро ТМ Ирина Фишман, ориентируясь на опыт других регионов, считает, что двигателем развития является малый и средний бизнес.
Одна из участниц дискуссии обратила внимание на важность поиска архитектурных решений для вновь возводимых зданий в центре города, а также на их этажность. Кроме того, она обозначила вопрос подключения новостроек к старым коммуникациям, что зачастую приводит к проблемам с водоснабжением.
Глава региона пояснил: "Не всегда новые кварталы подключаются к действующей ресурсной системе. Как было раньше — это одна история, мы сейчас будем заниматься комплексным развитием территорий. Оно включает не только строительство и социальную инфраструктуру, но и нормальное обеспечение ресурсами".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...