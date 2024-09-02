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В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, и Марафоне открытий в самарской школе № 68 им. Героя Советского Союза В. П. Лезина.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В этом учебном году в Самарской области в 687 общеобразовательных организациях будут учиться 368,5 тыс. школьников. Почти 36,5 тыс. из них — первоклассники.

В школе № 68 в этом году восемь первых классов — 259 человек. Эта школа построена в 2020 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В 2023 г. ей присвоили имя Героя Советского Союза Вениамина Лезина. Школа рассчитана на 1200 мест, всего здесь обучаются 1984 человека.

В день начала учебного года глава региона Вячеслав Федорищев обратился к школьникам: "У вас впереди очень большая, новая жизнь. Будьте ответственными, учитесь хорошо. Будьте любознательными и ничего не бойтесь. Получайте новые знания, дружите и никогда не забывайте, что самое главное — это любить нашу страну, любить свой родной край, нашу Самару и слушаться учителей и родителей".

Обучение в старшей школе ведется по таким направлениям, как технологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое. Кроме того, открыты психолого-педагогические, медицинские  и инженерные классы авиационного профиля на уровне среднего общего образования. Это опорная школа ПАО "ОДК-Кузнецов" и базовая школа Самарского государственного медицинского университета.

Сегодня здесь открылся специализированный класс в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС", входящего в состав национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Ребята смогут получать здесь теоретические и практические знания по эксплуатации БПЛА. Класс оснащен тренажерами-симуляторами, симуляторами для ручных и автономных полетов, спортивными наборами квадрокоптеров и другим необходимым оборудованием. Оборудована и трасса — малая и большая полетные зоны, которые предназначены для тестовых полетов в защищенном пространстве в режиме апробирования созданной модели.

Помимо школы № 68, сегодня по всему регионы подобные классы начинают работать еще в 16 школах и одном учреждении среднего профессионального образования.

"Очень важно, что мы открываем эти классы сегодня — классы беспилотных авиационных систем. Это отрасль будущего. Это направление, в котором новые технологии сегодняшнего дня встречаются с технологиями дня завтрашнего. Для нас в Самарской области это абсолютный приоритет — давать самые новые знания и учиться на самых новых, лучших технологиях. Поэтому мы сегодня даем старт такому важному направлению. Я уверен, что все, кто будет учиться в этих новых классах, все, кто будет получать новые знания, потом станут выдающимися профессионалами своего дела", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В рамках Марафона открытий на площадке школы № 68 был дан старт и другим новым объектам, созданным в рамках нацпроектов "Образование" и "Беспилотные авиационные системы" в 2024 году. В режиме онлайн в марафоне приняли участие образовательные учреждения, где начинают работать новые объекты. Среди этих объектов — 39 кабинетов цифровой образовательной среды, 67 "Точек роста", три агрокласса, два школьных кванториума, один центр IT — куб, один образовательно-производственный центр и два образовательных кластера в учреждениях СПО, созданных в рамках проекта "Профессионалитет".

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