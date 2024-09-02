РСХБ составил рейтинг регионов по сбору яблок и других семечковых

В России продолжается сбор яблок. Они относятся к основным видам выращиваемой продукции в российском садоводстве и входят в категорию семечковых культур наряду с грушами и айвой. Аналитики РСХБ поделились статистикой сбора и урожайности таких культур в российских хозяйствах. За время работы банк направил на поддержку плодово-ягодного направления порядка 22 млрд рублей.в

За последние годы наблюдается тенденция роста доли семечковых культур в структуре валового сбора плодов и ягод. По данным Росстат, валовый сбор плодов яблони, груши и айвы по итогам полного 2023 года составил 2,89 млн тонн (в 2022 году показатель составил 2,87 млн тонн). Большая часть производства приходится на Кабардино-Балкарскую республику (на регион приходится 25% производства), далее следует Краснодарский край (17%), а замыкает топ-3 по валовому сбору семечковых культур республика Крым (6%). Далее идут (в порядке убывания объёма валового сбора): республика Дагестан (4%), Воронежская область (4%), Ставропольский край (3%), Липецкая (3%), Московская (3%) и Белгородская области (2%).

Большинство плодов яблони, груши и айвы собирается крупными сельскохозяйственными организациями (53% от валового сбора за 2023 год). 38% плодов собирают хозяйства населения. Остальные 9% приходятся на фермеров.

Наибольшая урожайность яблок, груш и айвы у сельскохозяйственных организаций — 239 центнеров с 1 гектара убранной площади. Урожайность семечковых культур у фермеров составила 219 ц/га по итогам года, а у хозяйств населения — 132 ц/га.

"Сейчас самообеспечение фруктами и ягодами в России приближается к 50%. Процесс импортозамещения здесь сталкивается с объективными трудностями — потребители любят бананы, прочие тропические фрукты, а также цитрусовые. Но, конечно, локально выращенные фрукты и ягоды, как правило, содержат больше витаминов и клетчатки и менее калорийны. Это качественно другое потребление. Поэтому постепенный рост отечественного производства является здесь очень позитивным сигналом", — отмечает главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В части импортозамещения велика роль садов интенсивного типа, и РСХБ активно поддерживает как закладку насаждений, так и строительство фруктохранилищ. Последние делают отрасль более привлекательной для бизнеса. К числу самых крупных проектов, в которых банк принял участие, относится закладка в Краснодарском крае садов ООО "Южные земли" на общей площади 727 га с совокупным объёмом продукции 20 тыс. тонн и строительство фруктохранилища — за 5,5 млрд рублей, а также строительство комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов мощностью единовременного хранения 5,3 тыс. тонн в Кабардино-Балкарии.