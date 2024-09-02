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АПК и пищепром Экономика и бизнес

РСХБ составил рейтинг регионов по сбору яблок и других семечковых

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России продолжается сбор яблок. Они относятся к основным видам выращиваемой продукции в российском садоводстве и входят в категорию семечковых культур наряду с грушами и айвой. Аналитики РСХБ поделились статистикой сбора и урожайности таких культур в российских хозяйствах. За время работы банк направил на поддержку плодово-ягодного направления порядка 22 млрд рублей.в

Фото: предоставлено Россельхозбанком

За последние годы наблюдается тенденция роста доли семечковых культур в структуре валового сбора плодов и ягод. По данным Росстат, валовый сбор плодов яблони, груши и айвы по итогам полного 2023 года составил 2,89 млн тонн (в 2022 году показатель составил 2,87 млн тонн). Большая часть производства приходится на Кабардино-Балкарскую республику (на регион приходится 25% производства), далее следует Краснодарский край (17%), а замыкает топ-3 по валовому сбору семечковых культур республика Крым (6%). Далее идут (в порядке убывания объёма валового сбора): республика Дагестан (4%), Воронежская область (4%), Ставропольский край (3%), Липецкая (3%), Московская (3%) и Белгородская области (2%).

Большинство плодов яблони, груши и айвы собирается крупными сельскохозяйственными организациями (53% от валового сбора за 2023 год). 38% плодов собирают хозяйства населения. Остальные 9% приходятся на фермеров.

Наибольшая урожайность яблок, груш и айвы у сельскохозяйственных организаций — 239 центнеров с 1 гектара убранной площади. Урожайность семечковых культур у фермеров составила 219 ц/га по итогам года, а у хозяйств населения — 132 ц/га.

"Сейчас самообеспечение фруктами и ягодами в России приближается к 50%. Процесс импортозамещения здесь сталкивается с объективными трудностями — потребители любят бананы, прочие тропические фрукты, а также цитрусовые. Но, конечно, локально выращенные фрукты и ягоды, как правило, содержат больше витаминов и клетчатки и менее калорийны. Это качественно другое потребление. Поэтому постепенный рост отечественного производства является здесь очень позитивным сигналом", — отмечает главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В части импортозамещения велика роль садов интенсивного типа, и РСХБ активно поддерживает как закладку насаждений, так и строительство фруктохранилищ. Последние делают отрасль более привлекательной для бизнеса. К числу самых крупных проектов, в которых банк принял участие, относится закладка в Краснодарском крае садов ООО "Южные земли" на общей площади 727 га с совокупным объёмом продукции 20 тыс. тонн и строительство фруктохранилища — за 5,5 млрд рублей, а также строительство комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов мощностью единовременного хранения 5,3 тыс. тонн в Кабардино-Балкарии.

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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