"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова"

"Тольяттиазот" презентовал четвертую серию мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова", посвященную влиянию минеральных удобрений на плодородие почвы. Премьера состоялась в рамках ежегодного праздника "День первоклассника", который по традиции прошел во Дворце культуры "Тольяттиазот".

Главные герои — Толик Азотов и его младшая сестра Вероника — проводят занимательные химические эксперименты, просто и увлекательно рассказывают о сложных производственных процессах на предприятии, о минеральных удобрениях и их ключевой роли в решении продовольственной безопасности планеты.

Мультипликационный сериал стал продолжением комиксов про Толика Азотова и рассчитан на младших школьников, которые еще не приступили к изучению естественных наук. Герои мультсериала вместе со зрителями познают основы науки химии и задумываются над тем, кем хотят стать.

Все серии "Приключений Толика Азотова" в рамках просветительской работы передаются в образовательные учреждения города, с которыми сотрудничает ТОАЗ.

"Рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным ребенку языку — задача непростая. С помощью анимационного искусства мы постарались донести до детской аудитории необходимость и ценность труда химиков в глобальном масштабе, а также особую значимость предприятий, которые производят минеральные удобрения. "Тольяттиазот" уделяет особое внимание ранней профориентации и ведет активную работу в этом направлении. Для нас важно знакомить подрастающее поколение с градообразующей и социальной ролью предприятия, корпоративными ценностями", — сообщила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.