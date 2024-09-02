"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова"

"Тольяттиазот" презентовал четвертую серию мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова", посвященную влиянию минеральных удобрений на плодородие почвы. Премьера состоялась в рамках ежегодного праздника "День первоклассника", который по традиции прошел во Дворце культуры "Тольяттиазот".
Главные герои — Толик Азотов и его младшая сестра Вероника — проводят занимательные химические эксперименты, просто и увлекательно рассказывают о сложных производственных процессах на предприятии, о минеральных удобрениях и их ключевой роли в решении продовольственной безопасности планеты.
Мультипликационный сериал стал продолжением комиксов про Толика Азотова и рассчитан на младших школьников, которые еще не приступили к изучению естественных наук. Герои мультсериала вместе со зрителями познают основы науки химии и задумываются над тем, кем хотят стать.
Все серии "Приключений Толика Азотова" в рамках просветительской работы передаются в образовательные учреждения города, с которыми сотрудничает ТОАЗ.
"Рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным ребенку языку — задача непростая. С помощью анимационного искусства мы постарались донести до детской аудитории необходимость и ценность труда химиков в глобальном масштабе, а также особую значимость предприятий, которые производят минеральные удобрения. "Тольяттиазот" уделяет особое внимание ранней профориентации и ведет активную работу в этом направлении. Для нас важно знакомить подрастающее поколение с градообразующей и социальной ролью предприятия, корпоративными ценностями", — сообщила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.