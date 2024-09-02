16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова" "Приятные воспоминания и труд": Авито узнал, что жители Самары помнят из школьной программы Самарские ученые изготовили экспериментальный образец фотонного вычислителя Кирилл Галанов: Благодаря фиджитал-спорту мы хотим привить интерес к здоровому образу жизни и развивать здоровый дух нации Юрий Борисов оценил работу Самарского университета по созданию космической техники

Образование Общество

"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова"

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" презентовал четвертую серию мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова", посвященную влиянию минеральных удобрений на плодородие почвы. Премьера состоялась в рамках ежегодного праздника "День первоклассника", который по традиции прошел во Дворце культуры "Тольяттиазот".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Главные герои — Толик Азотов и его младшая сестра Вероника — проводят занимательные химические эксперименты, просто и увлекательно рассказывают о сложных производственных процессах на предприятии, о минеральных удобрениях и их ключевой роли в решении продовольственной безопасности планеты.

Мультипликационный сериал стал продолжением комиксов про Толика Азотова и рассчитан на младших школьников, которые еще не приступили к изучению естественных наук. Герои мультсериала вместе со зрителями познают основы науки химии и задумываются над тем, кем хотят стать.

Все серии "Приключений Толика Азотова" в рамках просветительской работы передаются в образовательные учреждения города, с которыми сотрудничает ТОАЗ.

"Рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным ребенку языку — задача непростая. С помощью анимационного искусства мы постарались донести до детской аудитории необходимость и ценность труда химиков в глобальном масштабе, а также особую значимость предприятий, которые производят минеральные удобрения. "Тольяттиазот" уделяет особое внимание ранней профориентации и ведет активную работу в этом направлении. Для нас важно знакомить подрастающее поколение с градообразующей и социальной ролью предприятия, корпоративными ценностями", — сообщила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6