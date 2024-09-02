В Нефтегорском районе Самарской области начал работу Центр цифрового образования IT-куб

В понедельник, 2 сентября, в Нефтегорском государственном техникуме в рамках "Марафона открытий" начал работу Центр цифрового образования IT-куб, созданный в рамках Национального проекта "Образование", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.
Марафон открытий новых объектов, созданных в рамках национальных проектов в 2024 году, в регионе открыл врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Он принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в самарской школе № 68 имени Героя Советского Союза В. П. Лезина, где будет работать специализированный класс в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС".
IT-куб в Нефтегорске третий по счету в регионе и первый в малом городе Самарской области, после Самары и Тольятти. С открытием IT-куба школьникам и студентам станет доступно обучение по дополнительным образовательным программам цифровых технологий и программированию, технологиям искусственного интеллекта, цифровой грамотности и цифровой безопасности для изучения и практической подготовки к дальнейшей профессии. Рабочие места в IT-Кубе оснащены программным обеспечением российской разработки Астра Линукс.
В рамках торжественного мероприятия Краснов Никита ученик ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорск, презентовал разработанное им цифровое приложение "Мой город". "В школе я занимаюсь в детском технопарке у педагога Суркина Алексея Геннадьевича, работал над прототипами разработок мобильных приложений "Контроль массы тела", "Органайзер школьника", "Школьный чат". Я рад, что сегодня смог представить свое мобильное приложение "Мой город". Я работал над ним полтора месяца. Это был период активного труда над проектом. Для меня открытие IT-куба — отличная возможность реализации своих планов. Было бы очень здорово, если бы моим приложением в дальнейшем пользовались жители нашего города. Уверен, что в IT-кубе я смогу успешно работать над совершенствованием моего приложения", — поделился Никита.
Руководитель центра "IT-куб", педагог дополнительного образования Алексей Суркин отметил: "IT-куб — новое пространство, которое открывает большие возможности для изучения цифровых технологий, для получения профессий, необходимых нашей стране. Теперь все новые технологии доступны студентам техникума, школьникам Юго-Восточного образовательного округа. Особенно отрадно знать, что все здесь сделано на российском программном обеспечении, на оборудовании российского производства. Это событие по-настоящему радостное, и впереди у нас большие перспективы!"
Всего в регионе в рамках "Марафона открытий" в новом учебном году начнут работать 39 кабинетов цифровой образовательной среды, 67 "Точек роста", 3 агрокласса, 2 школьных кванториума, один центр IT — куб, 1 образовательно-производственный центр и 2 образовательных кластера в учреждениях СПО, созданных в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.