"Роснефть" оказала помощь в реконструкции школ в Сызрани

При поддержке НК "Роснефть" к новому учебному году в двух общеобразовательных школах Сызрани проведена масштабная реконструкция — уже сегодня ребята сели в них за парты. Обновление школ стало возможным благодаря Соглашению о сотрудничестве между НК "Роснефть" и Правительством Самарской области.

Так, в школе №28 полностью заменены кровля, окна и двери, обновлены инженерные сети, усилены лестничные марши, смонтированы пожарная сигнализация и видеонаблюдение — как в самом учреждении, так и на территории.

Внутренние помещения: учебные кабинеты, столовая, гардероб — также приведены в соответствие современным требованиям. Важно, что комфортные условия создали и для маломобильных людей.

Не забыли и об истории — отделка фасада проведена с сохранением уникального облика здания, тщательно отреставрированы лепнина и фрески.

Благоустройство коснулось и прилегающей территории. Произведено асфальтирование, завершается обустройство универсальной площадки для игровых видов спорта, где будут установлены и уличные тренажеры.

По словам директора общеобразовательной школы №28 г.о. Сызрань Ольги Тюковой, капитальный ремонт в образовательном учреждении выполнен впервые за 70 лет эксплуатации здания:

— Уверена, что в современных комфортных условиях и процесс обучения будет эффективнее. От лица детей, родителей и педагогов благодарю компанию "Роснефть" за внимание к решению важных социальных вопросов.

При поддержке нефтяников и Правительства Самарской области также завершена реконструкция корпуса средней и старшей ступеней общеобразовательной школы №29 Сызрани. В здании полностью обновлены все инженерные сети, смонтированы пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, оштукатурен и окрашен в корпоративной цветовой гамме фасад.

За счет грамотного подхода школа стала даже просторнее — ремонт позволил рациональнее использовать площадь учебных и вспомогательных помещений, привести их в соответствие современным требованиям. Для юных спортсменов тоже хорошая новость — в школе полностью реконструирован и оборудован душевыми спортивный зал. Прилегающая территория заасфальтирована и приведена в порядок.

А главное, что после комплексного капитального ремонта здание средней и старшей ступени, а также корпус начальной школы, реконструированный на средства НК "Роснефть" в 2023 г., составят единое благоустроенное пространство.

В целом, реконструкция школ №28 и 29 позволила создать комфортные условия для обучения детей, а также повысить эффективность реализации государственных образовательных программ.

"Роснефть" принимает активное участие в социально-экономическом развитии территорий своего присутствия. Самарская область является одним из ключевых регионов деятельности Компании, которая представлена у нас предприятиями полного производственного цикла: от добычи углеводородов и их переработки до сбыта готовой продукции.

Соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и НК "Роснефть" действует уже 10 лет — с 2014 года. За это время благодаря поддержке Компании в регионе реализован ряд крупных социальных проектов, важных для решения приоритетных задач социально-экономического развития территорий. В нескольких городах и районах возведены ледовые дворцы, построены или реконструированы образовательные учреждения, в Самаре открыт новый плавательный комплекс, реконструирован дворец культуры, в г. Сызрани проведен капитальный ремонт школ и поликлиники.