"Роснефть" оказала помощь в реконструкции школ в Сызрани

При поддержке НК "Роснефть" к новому учебному году в двух общеобразовательных школах Сызрани проведена масштабная реконструкция — уже сегодня ребята сели в них за парты. Обновление школ стало возможным благодаря Соглашению о сотрудничестве между НК "Роснефть" и Правительством Самарской области.
Так, в школе №28 полностью заменены кровля, окна и двери, обновлены инженерные сети, усилены лестничные марши, смонтированы пожарная сигнализация и видеонаблюдение — как в самом учреждении, так и на территории.
Внутренние помещения: учебные кабинеты, столовая, гардероб — также приведены в соответствие современным требованиям. Важно, что комфортные условия создали и для маломобильных людей.
Не забыли и об истории — отделка фасада проведена с сохранением уникального облика здания, тщательно отреставрированы лепнина и фрески.
Благоустройство коснулось и прилегающей территории. Произведено асфальтирование, завершается обустройство универсальной площадки для игровых видов спорта, где будут установлены и уличные тренажеры.
По словам директора общеобразовательной школы №28 г.о. Сызрань Ольги Тюковой, капитальный ремонт в образовательном учреждении выполнен впервые за 70 лет эксплуатации здания:
— Уверена, что в современных комфортных условиях и процесс обучения будет эффективнее. От лица детей, родителей и педагогов благодарю компанию "Роснефть" за внимание к решению важных социальных вопросов.
При поддержке нефтяников и Правительства Самарской области также завершена реконструкция корпуса средней и старшей ступеней общеобразовательной школы №29 Сызрани. В здании полностью обновлены все инженерные сети, смонтированы пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, оштукатурен и окрашен в корпоративной цветовой гамме фасад.
За счет грамотного подхода школа стала даже просторнее — ремонт позволил рациональнее использовать площадь учебных и вспомогательных помещений, привести их в соответствие современным требованиям. Для юных спортсменов тоже хорошая новость — в школе полностью реконструирован и оборудован душевыми спортивный зал. Прилегающая территория заасфальтирована и приведена в порядок.
А главное, что после комплексного капитального ремонта здание средней и старшей ступени, а также корпус начальной школы, реконструированный на средства НК "Роснефть" в 2023 г., составят единое благоустроенное пространство.
В целом, реконструкция школ №28 и 29 позволила создать комфортные условия для обучения детей, а также повысить эффективность реализации государственных образовательных программ.
"Роснефть" принимает активное участие в социально-экономическом развитии территорий своего присутствия. Самарская область является одним из ключевых регионов деятельности Компании, которая представлена у нас предприятиями полного производственного цикла: от добычи углеводородов и их переработки до сбыта готовой продукции.
Соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и НК "Роснефть" действует уже 10 лет — с 2014 года. За это время благодаря поддержке Компании в регионе реализован ряд крупных социальных проектов, важных для решения приоритетных задач социально-экономического развития территорий. В нескольких городах и районах возведены ледовые дворцы, построены или реконструированы образовательные учреждения, в Самаре открыт новый плавательный комплекс, реконструирован дворец культуры, в г. Сызрани проведен капитальный ремонт школ и поликлиники.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.