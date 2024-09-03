Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета

В понедельник, 2 сентября, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в открытии технопарка Тольяттинского государственного университета и расположенного в нем производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

Отметим, ТГУ является участником Программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы" по созданию совместно с высокотехнологичными партнерами передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" (ГибридТех).

"Самарская область — регион индустриальный. У нас много сильных университетов, но такие знаковые объекты появляются нечасто. А значит, это большая работа и труд всего коллектива. Это большая программа передовой инженерной школы, которую поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Это большая проработка с нашими индустриальными партнерами, которые видят необходимость связки образования, науки и развития промышленности", — подчеркнул глава 63-го региона.

Важнейшим результатом участия Тольяттинского госуниверситета в федеральных инициативах стало создание инновационно-технологического парка. Его основное предназначение — обеспечить высокий уровень образовательного процесса и дать студентам практические навыки, необходимые для становления высококвалифицированными инженерами.

"Все передовые инженерные школы, как большой проект, создавались для решения нескольких задач. Первая, и, пожалуй, приоритетная — сблизить систему высшего образования и реальное производство, чтобы инженерные и технологические задачи, которые стоят перед компаниями, успешно решались студентами и преподавателями университетов, — сказал Валерий Фальков. — В Тольятти творчески подошли к задаче и пошли дальше. Я вижу это по различным подразделениям Тольяттинского госуниверситета, где соединены разные задумки. И в структуру передовой инженерной школы логично вошел технопарк — пространство для инженерного творчества, мелкосерийного производства. Это возможность давать студентам право экспериментировать, создавать уникальный продукт не просто в процессе обучения, а по заказам предприятий. Отличительная черта Самарской области — умение работать с идеями, превращать их в знания, в конкретные продукты. И в Тольятти этому есть лучшее подтверждение".

В рамках визита глава министерства и руководитель области оценили научный потенциал образовательной организации, осмотрели производственные площадки нового технопарка передовой инженерной школы, а также пообщались с сотрудниками научно-исследовательского института прогрессивных технологий.

Обращаясь к главе Минобрнауки России, Вячеслав Федорищев доложил: "Передовая инженерная школа работает в полном объеме. Здесь будут появляться новые сущности, новые объекты. И самое главное — Вы будете видеть, как все здесь наполняется промышленной и экономической жизнью".

В настоящее время на базе технопарка выстраиваются реконфигурируемые технологические цепочки по созданию опытных образцов и опытно-промышленного производства инновационной продукции. Флагманским направлением является разработка новых магниевых сплавов, технологий их получения и обработки, в том числе для снижения веса изделий машиностроения, авиации и космонавтики. Вместе с тем первые проекты, связанные с ультразвуковыми и магниевыми технологиями для автомобилестроения и медицины, уже работают. Сегодня состоялось открытие производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

"Мы открываем наукоемкое производство линейки биорезорбируемых имплантатов из ультрамелкозернистого магния взамен ушедшей с рынка немецкой продукции для ускоренной реабилитации после травм. Текущая потребность — от пяти тысяч изделий в год с потенциалом десятикратного расширения номенклатуры, — рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал. — Также готовим к запуску производство по выпуску медицинских изделий для остеосинтеза, ультразвуковых хирургических инструментов. Все это результат взятого университетом курса в рамках программы развития до 2030 г. на совершенствование системы поддержки инноваций и доведения их до реального внедрения".

Планируется, что уже в текущем году на базе технопарка будут открыты пять специальных образовательных пространств: инжиниринговый центр высокотехнологичных производств, региональный авторизованный учебный центр САПР и три лаборатории — ультразвуковых, лазерных технологий и мехатроники и автоматизированных производственных систем.

Валерию Фалькову и Вячеславу Федорищеву представили результаты первого крупного проекта ГибридТеха, реализованного в интересах генерального партнера АО "АвтоВАЗ", — модернизация пяти автоматических линий ультразвуковой сварки деталей обивки дверей и панели приборов автомобиля Lada Vesta. Разработанные специалистами Тольяттинского госуниверситета ультразвуковые комплексы смогли заменить зарубежные.

"Именно здесь мы видим абсолютно уникальный пример — как крупное предприятие (АвтоВАЗ) поддерживает университет, в котором получает и кадры, и научные знания. В этой синергии появляются вот такие замечательные новые центры. Здесь над созданием новых высокотехнологичных отраслей, производства работают молодые ученые и люди уже с большим опытом. Мы в сердце Стратегии социально-экономического развития Самарской области видим поддержку такого сплава — наука, кадры образования и производство", — сказал руководитель области, отметив успешный опыт взаимодействия крупнейшего промышленного предприятия и передовой инженерной школы.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, говоря о результатах официального визита в Самарский регион, подчеркнул: "В последние годы самое пристальное внимание обращалось на то, как научиться очень быстро делать востребованную продукцию. Университеты Самарской области, которые мы сегодня посетили, показывают, что это им по силам".

В завершение глава Самарской области отметил достигнутые договоренности, партнерство с федеральным ведомством.

"Мы будем оказывать солидарную поддержку финансовую и нефинансовую университетам для развития. Это кампусы, это благоустройство, чтобы территории университетов были по-настоящему удобными, комфортными для студентов, профессорско-преподавательского состава. И это развитие производственной базы, а самое главное — кооперация с крупными предприятиями", — поделился Вячеслав Федорищев.