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Культура

В Самаре останавливают стройку газораспределительного пункта у Монастырских ворот

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Газораспределительный пункт (ГРП) у Монастырских ворот на ул. Осипенко в Самаре строится с нарушениями. Об этом заявили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

Фото: Алексей Сорокин

Напомним, 30 августа член Народного фронта Алексей Сорокин на своей странице сети "ВКонтакте" сообщил, что рядом с Монастырскими воротами спилены деревья, а на освободившейся площадке началось строительство ГРП. Монастырские ворота конца ХIХ в. при этом являются объектом культурного наследия (ОКН).

"Неужели для объекта инженерной инфраструктуры не нашлось иного места, кроме как часть мини-сквера, в котором стоит ОКН и буквально напротив еще и памятный камень?" - задавал вопрос общественник.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Телеграм-канале он заявил о необходимости остановить стройку. При этом депутат пояснил, что ГРП переносится с территории 426-го военного госпиталя. Однако, по его словам, проект, ранее согласованный с УГООКН, вообще не предусматривал возведения каких-либо надземных коммуникаций и вырубки деревьев.

В СВГК, в свою очередь, заявляли, что цель проекта - максимально оперативное освобождение территории госпиталя от существующего ГРП  и скорейший ввод в эксплуатацию нового лечебного корпуса для участников специальной военной операции.

"Выбор проектных решений и нового места расположения ГРП определялись совместно с Министерством обороны РФ и правительством региона. Ход работ контролируется на заседаниях оперативных штабов в еженедельном режиме", - комментировали в СВГК, добавляя, что компания добросовестно провела все согласования проекта, включая заказ археологической экспертизы участка, получение от администрации Самары "порубочного билета", согласование переноса ГРП с УГООКН.

Однако 2 сентября в УГООКН опровергли заявления газовиков: "Сообщения застройщика ООО "СВГК" о якобы согласованном со стороны УГООКН проектном решении не соответствуют действительности: размещение капитальных строений в охранной зоне объекта культурного наследия прямо запрещено законом".

В управлении также сообщили, что в результате выездного обследования документально оформлен факт капитального строительства и устройства в охранной зоне памятника монолитного фундамента площадью около 30 кв. м, а также установки массивного сооружения, явно нарушающего охраняемую видовую панораму защищаемого объекта культурного наследия.

"Ранее в июле 2024 года в адрес УГООКН поступил раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия "Монастырские ворота". Указанным разделом проектной документации предполагался перенос сетей газопровода подземным способом в траншеях. Строительство объектов капитального строительства, тем более таких массивных, документацией не предусмотрено. Но даже этот раздел проектной документации согласован УГООКН не был", - отметили в ведомстве.

Сейчас УГООКН добивается приведения территории в первоначальное состояние. Застройщику выдано предписание, направлено обращение в прокуратуру Самарской области. А региональным министерством энергетики и ЖКХ также направлено обращение в органы Ростехнадзора о недопущении эксплуатации инженерного объекта, строящегося с заведомыми нарушениями.

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