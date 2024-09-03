При поддержке "Тольяттиазота" в детском саду Тольятти открылся музыкальный городок

При поддержке "Тольяттиазота" на территории детского сада "Сосенка" г.о. Тольятти был открыт музыкальный городок. Проект дошкольного учреждения получил поддержку предприятия в рамках благотворительной программы "Химия добра".
Создание функциональной, современной и безопасной музыкальной площадки стало перспективным направлением организации творческой среды для дошкольников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
Различные музыкальные инструменты, установленные на уличной площадке, отличаются по строению, звучанию и технике игры. Они позволят педагогам разнообразить занятия, используя различные формы организации музыкальной деятельности.
В рамках праздничного открытия площадки состоялась презентация новой серии мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова", рассказывающей о воздействии минеральных удобрений на плодородие почвы. Главный герой мультсериала провел для воспитанников учреждения интерактивную викторину.
"Одной из важнейших составляющих социальной политики "Тольяттиазота" является поддержка общественно-значимых инициатив в регионе присутствия. Ежегодно участниками программы "Химия добра" становятся представители разных сфер деятельности, и с каждым разом их количество увеличивается. Для нас важно, что муниципальные учреждения получают возможность реализовывать нестандартные обучающие программы и приобретать уникальное оборудование для развития детей", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.