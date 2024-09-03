При поддержке "Тольяттиазота" в детском саду Тольятти открылся музыкальный городок

При поддержке "Тольяттиазота" на территории детского сада "Сосенка" г.о. Тольятти был открыт музыкальный городок. Проект дошкольного учреждения получил поддержку предприятия в рамках благотворительной программы "Химия добра".

Создание функциональной, современной и безопасной музыкальной площадки стало перспективным направлением организации творческой среды для дошкольников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Различные музыкальные инструменты, установленные на уличной площадке, отличаются по строению, звучанию и технике игры. Они позволят педагогам разнообразить занятия, используя различные формы организации музыкальной деятельности.

В рамках праздничного открытия площадки состоялась презентация новой серии мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова", рассказывающей о воздействии минеральных удобрений на плодородие почвы. Главный герой мультсериала провел для воспитанников учреждения интерактивную викторину.

"Одной из важнейших составляющих социальной политики "Тольяттиазота" является поддержка общественно-значимых инициатив в регионе присутствия. Ежегодно участниками программы "Химия добра" становятся представители разных сфер деятельности, и с каждым разом их количество увеличивается. Для нас важно, что муниципальные учреждения получают возможность реализовывать нестандартные обучающие программы и приобретать уникальное оборудование для развития детей", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.