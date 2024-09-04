Представители "Электрощит Самара" посетили торжественные линейки ко Дню знаний

Компания "Электрощит Самара" активно сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями в Самарской области и других регионов страны, реализует профориентационные молодежные программы, вкладывая силы в подготовку будущих специалистов для электротехнической отрасли. Поэтому 2 сентября представители компании поздравили школьников и студентов города с началом нового учебного года.
Первоклассники городских школ №№ 9 и 118 получили в подарок от компании — наборы канцелярских принадлежностей и билеты на представление "Сказка о царе Салтане", которое состоялось 30 августа.
В этом году в школе № 118 Электрощит Самара открыл инженерно-технический класс по программе "Лидеры энергетики". Первыми его учащимися стали нынешние десятиклассники. Программа организована нашим предприятием совместно с опорным вузом региона — Самарским государственным техническим университетом.
На торжественной линейке к ученикам и учителям школы № 118 обратился Олег Баев, конструктор Центра исследований и разработок Электрощит Самара. Олег Анатольевич отметил, что школа № 118 — это базовое учреждение для компании и привёл пример серебряного медалиста Андрея Пушкарева, выпускника 2024 года, который поступил в Самарский государственный технический университет по программе "Лидеры энергетики". Это означает для него бесплатное обучение на электротехническом факультете, приятные бонусы от Электрощит Самара, главный из которых — гарантированное трудоустройство на предприятие. Сегодняшние же десятиклассники с 2024 года могут обучаться в специальном инженерном классе.
Также представители Электрощит Самара поздравили с началом учебного года студентов средне-специальных учебных учреждений и вузов: Самарского техникума промышленных технологий, Поволжского государственного колледжа, Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного аграрного университета. Первокурсники, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, получили ценные подарки с символикой завода.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.