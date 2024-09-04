Представители "Электрощит Самара" посетили торжественные линейки ко Дню знаний

Компания "Электрощит Самара" активно сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями в Самарской области и других регионов страны, реализует профориентационные молодежные программы, вкладывая силы в подготовку будущих специалистов для электротехнической отрасли. Поэтому 2 сентября представители компании поздравили школьников и студентов города с началом нового учебного года.

Первоклассники городских школ №№ 9 и 118 получили в подарок от компании — наборы канцелярских принадлежностей и билеты на представление "Сказка о царе Салтане", которое состоялось 30 августа.

В этом году в школе № 118 Электрощит Самара открыл инженерно-технический класс по программе "Лидеры энергетики". Первыми его учащимися стали нынешние десятиклассники. Программа организована нашим предприятием совместно с опорным вузом региона — Самарским государственным техническим университетом.

На торжественной линейке к ученикам и учителям школы № 118 обратился Олег Баев, конструктор Центра исследований и разработок Электрощит Самара. Олег Анатольевич отметил, что школа № 118 — это базовое учреждение для компании и привёл пример серебряного медалиста Андрея Пушкарева, выпускника 2024 года, который поступил в Самарский государственный технический университет по программе "Лидеры энергетики". Это означает для него бесплатное обучение на электротехническом факультете, приятные бонусы от Электрощит Самара, главный из которых — гарантированное трудоустройство на предприятие. Сегодняшние же десятиклассники с 2024 года могут обучаться в специальном инженерном классе.

Также представители Электрощит Самара поздравили с началом учебного года студентов средне-специальных учебных учреждений и вузов: Самарского техникума промышленных технологий, Поволжского государственного колледжа, Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного аграрного университета. Первокурсники, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, получили ценные подарки с символикой завода.