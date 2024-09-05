Новые приключения "Плаксы" с Бастой и группой "Три дня дождя" — скоро на Wink.ru и СТС

Завершились съемки второго сезона молодежного хита "Плакса" (16+), премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и на канале СТС. В продолжении истории Сергея Жукова примут участие новые звезды — Баста (Василий Вакуленко) и рок-группа "Три дня дождя", которые споют вместе с главной героиней в исполнении Ники Жуковой. К своим ролям также вернутся Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин и Ирина Розанова.
В продолжении "Плаксы" на первый план выходят новые острые проблемы, которые волнуют подростков. В первом сезоне "разбирались" с буллингом в школе и его проявлениями. Теперь в фокусе будут более "взрослые" проблемы — культура отмены, испытание славой и деньгами, кибербуллинг, конфликты с родителями, учитель как жертва буллинга.
По сюжету Баста отвечает за музыкальный конкурс, в котором участвует главная героиня Маша (Ника Жукова) со своей группой "Плакса". Известный музыкант и продюсер отмечает талант школьницы и даже поет с ней дуэтом.
Баста, музыкант:
"В первую очередь обращаю внимание на личные качества, потом уже на материал и способности, так как психоустойчивость в этой сфере очень важна. Бритни Спирс — яркий тому пример. Никогда не понимал родителей, которые своих неокрепших детей хотят сделать звездами. Моя дочка очень круто поёт, но я не предлагал ей заняться музыкой, она сама захотела. Я не пытаюсь через неё осуществить нереализованные мечты. Просто хочу, чтобы она росла счастливой".
Если Басту в проект пригласил давний друг — продюсер сериала Сергей Жуков, то на участии рок-группы "Три дня дождя" настояла Ника Жукова.
Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала:
"Камео выбирали по принципу подростковой любви, здесь мне помогала дочь. Все говорили мне: "Ну ты-то снимись в своем сериале". А я отвечал, что лучше пригласить героев, о которых сейчас говорят девчонки и мальчишки. И в новых сериях есть разные звезды: от Басты и Дмитрия Шепелева до молодых коллективов, в том числе и "моих фабрикантов".
Специально для второго сезона записано более 20 музыкальных композиций, на 14 из них снимаются видеоклипы.
Ваня Дмитриенко, музыкант:
"Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей".
В новых сериях у героя Вани, который играет парня главной героини, появится конкурент — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар), именно он знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съёмках 30-летний актер, сыгравший Льва, "сбросил" десять лет.
Анар, актер:
"В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: "Ну ты старик". Да, я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне гораздо больше нравится, какой я сейчас".
В "Плаксе 2" Маша (Ника Жукова) встречает Льва (Анар) в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Афина Лукиди). Обаятельный парень обещает познакомить ее с главными звездами страны. Только на деле Машу ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.
Первый сезон "Плаксы" осенью 2023 года стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре Wink.ru и позднее в эфире СТС. До сих пор это самый популярный сериал Wink.ru в категории Young Adult.
В поддержку подростков, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф. На этом ресурсе есть подробная информация о том, что такое буллинг, как его распознать, каковы последствия и способы борьбы с ним. QR-код со ссылкой на сайт появляется в начале и конце каждой серии "Плаксы". На сайте можно найти контакты некоммерческих организаций и профильных фондов, которые помогают справиться с травлей, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Платформой воспользовались более 50 тыс. уникальных посетителей, из них более 6 тыс. перешли с ЯнеПлакса.рф на сайты помогающих организаций.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д