Новые приключения "Плаксы" с Бастой и группой "Три дня дождя" — скоро на Wink.ru и СТС

Завершились съемки второго сезона молодежного хита "Плакса" (16+), премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и на канале СТС. В продолжении истории Сергея Жукова примут участие новые звезды — Баста (Василий Вакуленко) и рок-группа "Три дня дождя", которые споют вместе с главной героиней в исполнении Ники Жуковой. К своим ролям также вернутся Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин и Ирина Розанова.

В продолжении "Плаксы" на первый план выходят новые острые проблемы, которые волнуют подростков. В первом сезоне "разбирались" с буллингом в школе и его проявлениями. Теперь в фокусе будут более "взрослые" проблемы — культура отмены, испытание славой и деньгами, кибербуллинг, конфликты с родителями, учитель как жертва буллинга.

Фото со съемок

По сюжету Баста отвечает за музыкальный конкурс, в котором участвует главная героиня Маша (Ника Жукова) со своей группой "Плакса". Известный музыкант и продюсер отмечает талант школьницы и даже поет с ней дуэтом.

Баста, музыкант:

"В первую очередь обращаю внимание на личные качества, потом уже на материал и способности, так как психоустойчивость в этой сфере очень важна. Бритни Спирс — яркий тому пример. Никогда не понимал родителей, которые своих неокрепших детей хотят сделать звездами. Моя дочка очень круто поёт, но я не предлагал ей заняться музыкой, она сама захотела. Я не пытаюсь через неё осуществить нереализованные мечты. Просто хочу, чтобы она росла счастливой".

Если Басту в проект пригласил давний друг — продюсер сериала Сергей Жуков, то на участии рок-группы "Три дня дождя" настояла Ника Жукова.

Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала:

"Камео выбирали по принципу подростковой любви, здесь мне помогала дочь. Все говорили мне: "Ну ты-то снимись в своем сериале". А я отвечал, что лучше пригласить героев, о которых сейчас говорят девчонки и мальчишки. И в новых сериях есть разные звезды: от Басты и Дмитрия Шепелева до молодых коллективов, в том числе и "моих фабрикантов".

Специально для второго сезона записано более 20 музыкальных композиций, на 14 из них снимаются видеоклипы.

Ваня Дмитриенко, музыкант:

"Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей".

В новых сериях у героя Вани, который играет парня главной героини, появится конкурент — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар), именно он знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съёмках 30-летний актер, сыгравший Льва, "сбросил" десять лет.

Анар, актер:

"В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: "Ну ты старик". Да, я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне гораздо больше нравится, какой я сейчас".

В "Плаксе 2" Маша (Ника Жукова) встречает Льва (Анар) в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Афина Лукиди). Обаятельный парень обещает познакомить ее с главными звездами страны. Только на деле Машу ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

Первый сезон "Плаксы" осенью 2023 года стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре Wink.ru и позднее в эфире СТС. До сих пор это самый популярный сериал Wink.ru в категории Young Adult.

В поддержку подростков, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф. На этом ресурсе есть подробная информация о том, что такое буллинг, как его распознать, каковы последствия и способы борьбы с ним. QR-код со ссылкой на сайт появляется в начале и конце каждой серии "Плаксы". На сайте можно найти контакты некоммерческих организаций и профильных фондов, которые помогают справиться с травлей, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Платформой воспользовались более 50 тыс. уникальных посетителей, из них более 6 тыс. перешли с ЯнеПлакса.рф на сайты помогающих организаций.