Вячеслав Федорищев представил основные направления Программы социально-экономического развития Самарской области

В четверг, 5 сентября, врио губернатора Вячеслав Федорищев представил широкой общественности Программу социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы. Глава региона отметил: одно из важнейших направлений - здоровье граждан и увеличение средней продолжительности жизни.
"Для этого продолжим работать над улучшением условий и качества оказания медицинской помощи. За указанный период мы построим и завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим не менее 260 автомобилей "скорой помощи" и 670 автомобилей неотложной помощи, будем оснащать больницы современным медоборудованием, в том числе закупим 20 современных аппаратов МРТ. Организуем проведение капитального ремонта на не менее 80 объектах медицинских организаций ежегодно", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Также будет продолжена работа по привлечению и закреплению медицинских работников в системе здравоохранения. Основными векторами в этой работе станут программы целевого обучения, развитие системы стимулов и повышение уровня обеспеченности жильем. К примеру, уже со следующего года для медицинских работников будет ежегодно приобретаться по 35 квартир. Кроме того, планируется строительство современных комфортных коттеджей для высококвалифицированных специалистов ведущих медучреждений.
Как рассказал руководитель области, в результате запуска новой региональной программы "Самарское долголетие" более 30% самарцев пожилого возраста будут охвачены мероприятиями и смогут увеличить продолжительность и качество своей жизни.
В областной программе значительное внимание уделено развитию спорта. Вячеслав Федорищев отметил: будет создано не менее 500 современных спортивных объектов, а в занятия физкультурой и спортом планируется вовлечь не менее 67,7% жителей региона.
"При этом перед нами стоит задача не только развития массового спорта, но и стимулирования спортсменов к повышению спортивного мастерства. Для этого приняли новую региональную программу "Мастер спорта", - сказал глава 63-го региона.
В частности, одной из мер поддержки профессиональных спортсменов стали выплаты по итогам выступлений на Всероссийских спартакиадах и при присвоении званий "кандидат в мастера спорта" и "мастер спорта". Их размер составляет от 15 тыс. до 150 тыс. рублей.
Второй приоритет в работе областного правительства, как отметил глава региона, - создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека.
Важной задачей является выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, охватывающей все уровни, от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях.
"Дополнительно построим 10 детских садов, введем до 20 новых школ. Капитально отремонтируем 140 зданий школ и детских садов. Обучением по образовательным программам федерального проекта будет охвачено более 30 тысяч студентов. В регионе будет подготовлено более 50 тысяч квалифицированных рабочих кадров технического профиля", - отметил глава региона.
Вячеслав Федорищев подчеркнул важность привития детям интереса к точным наукам и рабочим профессиям уже во время обучения в школе. В настоящее время в образовательных организациях региона внедрен профориентационный минимум. Планируется, что к 2030 г. в рамках федерального проекта "Профессионалитет" будет создано пять образовательно-производственных центров и образовательных кластеров, куда войдут 93,5% государственных учреждений среднего профессионального образования.
Новая региональная программа "Инженеры будущего" позволит улучшить качество подготовки по инженерным специальностям. Также в условиях ограниченности трудовых ресурсов усилия будут направлены на формирование комплексной системы обеспечения кадрами экономики под потребности работодателей.
"Должна быть создана система непрерывного образования и повышения квалификации для работников, включая меры по стимулированию реализации программ повышения квалификации на предприятиях реального сектора экономики. При организации данной системы будем ориентироваться на опыт действующего кадрового центра "Профессии будущего" в Москве", - подчеркнул руководитель области.
Важным направлением является и повышение привлекательности региональных работодателей для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе из других регионов. Для этого в Самарской области войдут в практику региональные конкурсы "Лучший работодатель региона" и поддержка работодателей, строящих жилье для своих сотрудников и создающих рабочие места для ветеранов СВО.
Особое внимание в программе развития уделяется главному резерву - молодежи. Для поддержки молодого поколения в регионе будут созданы все условия, направленные на их самореализацию. В частности, на базе молодежных центров будут функционировать "Карьерные точки", свое распространение получит и практика молодежных советов.
Глава региона подчеркнул: развитие патриотизма и активной гражданской позиции молодежи является одним из приоритетов региона. В этом направлении будет продолжена работа по формированию в муниципальных образованиях инфраструктуры молодежной политики и укреплению материально-технической базы. Будет оказываться поддержка "Добро.Центрам", центрам "Движение Первых" и молодежным туристическим информационным центрам. Также планируется создать международный клуб дружбы, а для развития военно-спортивной подготовки молодежи - обновление материально-технической базы центров "Авангард".
"Данные мероприятия позволят к 2030 году привлечь не менее 75% молодых людей к участию в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание", - отметил Вячеслав Федорищев.
Отдельное направление в Программе социально-экономического развития региона посвящено развитию сферы культуры. Как рассказал руководитель области, будет создано не менее 150 современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры. В их числе - креативные мини-кластеры, центры культурной навигации, арт-парки и детские филармонии. Свое продолжение получит и проект по созданию модельных библиотек: в период реализации программы появятся 25 таких учреждений.
Кроме того, в рамках федеральной программы будет восстановлен уникальный памятник истории и культуры в стиле неоренессанс - Дом Губернатора (особняк П.С.Субботина - А.Н.Шихобалова). В нем откроется современный музейно-выставочный центр.
"Капитально отремонтируем не менее 50 учреждений культуры. Приобретем автобусы, автоклубы и библиобусы для муниципальных учреждений культуры. Разработаем систему мотивации для талантов региона и работников культуры, особенно в отдаленных территориях. Все это войдет в раздел программы "Культурные люди", - сказал Вячеслав Федорищев.
По его словам, особое внимание по-прежнему будет уделяться социально ориентированным организациям. Также продолжится развитие практик инициативного бюджетирования. В Самарской области уже реализуется проект "СОдействие", в котором в 2024 г. приняли участие 293 муниципальных образования. На 2025 г. финансирование проекта будет увеличено до 370 млн руб., а действие проекта продлено до 2030 года.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...