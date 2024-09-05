Вячеслав Федорищев представил основные направления Программы социально-экономического развития Самарской области

В четверг, 5 сентября, врио губернатора Вячеслав Федорищев представил широкой общественности Программу социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы. Глава региона отметил: одно из важнейших направлений - здоровье граждан и увеличение средней продолжительности жизни.

"Для этого продолжим работать над улучшением условий и качества оказания медицинской помощи. За указанный период мы построим и завершим строительство 13 поликлинических и четырех стационарных учреждений, 192 ФАПов, поставим не менее 260 автомобилей "скорой помощи" и 670 автомобилей неотложной помощи, будем оснащать больницы современным медоборудованием, в том числе закупим 20 современных аппаратов МРТ. Организуем проведение капитального ремонта на не менее 80 объектах медицинских организаций ежегодно", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также будет продолжена работа по привлечению и закреплению медицинских работников в системе здравоохранения. Основными векторами в этой работе станут программы целевого обучения, развитие системы стимулов и повышение уровня обеспеченности жильем. К примеру, уже со следующего года для медицинских работников будет ежегодно приобретаться по 35 квартир. Кроме того, планируется строительство современных комфортных коттеджей для высококвалифицированных специалистов ведущих медучреждений.

Как рассказал руководитель области, в результате запуска новой региональной программы "Самарское долголетие" более 30% самарцев пожилого возраста будут охвачены мероприятиями и смогут увеличить продолжительность и качество своей жизни.

В областной программе значительное внимание уделено развитию спорта. Вячеслав Федорищев отметил: будет создано не менее 500 современных спортивных объектов, а в занятия физкультурой и спортом планируется вовлечь не менее 67,7% жителей региона.

"При этом перед нами стоит задача не только развития массового спорта, но и стимулирования спортсменов к повышению спортивного мастерства. Для этого приняли новую региональную программу "Мастер спорта", - сказал глава 63-го региона.

В частности, одной из мер поддержки профессиональных спортсменов стали выплаты по итогам выступлений на Всероссийских спартакиадах и при присвоении званий "кандидат в мастера спорта" и "мастер спорта". Их размер составляет от 15 тыс. до 150 тыс. рублей.

Второй приоритет в работе областного правительства, как отметил глава региона, - создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека.

Важной задачей является выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, охватывающей все уровни, от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях.

"Дополнительно построим 10 детских садов, введем до 20 новых школ. Капитально отремонтируем 140 зданий школ и детских садов. Обучением по образовательным программам федерального проекта будет охвачено более 30 тысяч студентов. В регионе будет подготовлено более 50 тысяч квалифицированных рабочих кадров технического профиля", - отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул важность привития детям интереса к точным наукам и рабочим профессиям уже во время обучения в школе. В настоящее время в образовательных организациях региона внедрен профориентационный минимум. Планируется, что к 2030 г. в рамках федерального проекта "Профессионалитет" будет создано пять образовательно-производственных центров и образовательных кластеров, куда войдут 93,5% государственных учреждений среднего профессионального образования.

Новая региональная программа "Инженеры будущего" позволит улучшить качество подготовки по инженерным специальностям. Также в условиях ограниченности трудовых ресурсов усилия будут направлены на формирование комплексной системы обеспечения кадрами экономики под потребности работодателей.

"Должна быть создана система непрерывного образования и повышения квалификации для работников, включая меры по стимулированию реализации программ повышения квалификации на предприятиях реального сектора экономики. При организации данной системы будем ориентироваться на опыт действующего кадрового центра "Профессии будущего" в Москве", - подчеркнул руководитель области.

Важным направлением является и повышение привлекательности региональных работодателей для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе из других регионов. Для этого в Самарской области войдут в практику региональные конкурсы "Лучший работодатель региона" и поддержка работодателей, строящих жилье для своих сотрудников и создающих рабочие места для ветеранов СВО.

Особое внимание в программе развития уделяется главному резерву - молодежи. Для поддержки молодого поколения в регионе будут созданы все условия, направленные на их самореализацию. В частности, на базе молодежных центров будут функционировать "Карьерные точки", свое распространение получит и практика молодежных советов.

Глава региона подчеркнул: развитие патриотизма и активной гражданской позиции молодежи является одним из приоритетов региона. В этом направлении будет продолжена работа по формированию в муниципальных образованиях инфраструктуры молодежной политики и укреплению материально-технической базы. Будет оказываться поддержка "Добро.Центрам", центрам "Движение Первых" и молодежным туристическим информационным центрам. Также планируется создать международный клуб дружбы, а для развития военно-спортивной подготовки молодежи - обновление материально-технической базы центров "Авангард".

"Данные мероприятия позволят к 2030 году привлечь не менее 75% молодых людей к участию в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание", - отметил Вячеслав Федорищев.

Отдельное направление в Программе социально-экономического развития региона посвящено развитию сферы культуры. Как рассказал руководитель области, будет создано не менее 150 современных культурных пространств на базе уже существующих учреждений культуры. В их числе - креативные мини-кластеры, центры культурной навигации, арт-парки и детские филармонии. Свое продолжение получит и проект по созданию модельных библиотек: в период реализации программы появятся 25 таких учреждений.

Кроме того, в рамках федеральной программы будет восстановлен уникальный памятник истории и культуры в стиле неоренессанс - Дом Губернатора (особняк П.С.Субботина - А.Н.Шихобалова). В нем откроется современный музейно-выставочный центр.

"Капитально отремонтируем не менее 50 учреждений культуры. Приобретем автобусы, автоклубы и библиобусы для муниципальных учреждений культуры. Разработаем систему мотивации для талантов региона и работников культуры, особенно в отдаленных территориях. Все это войдет в раздел программы "Культурные люди", - сказал Вячеслав Федорищев.

По его словам, особое внимание по-прежнему будет уделяться социально ориентированным организациям. Также продолжится развитие практик инициативного бюджетирования. В Самарской области уже реализуется проект "СОдействие", в котором в 2024 г. приняли участие 293 муниципальных образования. На 2025 г. финансирование проекта будет увеличено до 370 млн руб., а действие проекта продлено до 2030 года.