Глава региона Вячеслав Федорищев и председатель ПСБ Петр Фрадков открыли юбилейный Центр уличного баскетбола

В четверг, 5 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель ПСБ Петр Фрадков открыли Центр уличного баскетбола в сквере им. В. И. Фадеева.

Спортивный объект международного класса, построенный банком при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям", стал четвертым в Приволжском федеральном округе и 20 в России.

"Знаменательно, что здесь появился настоящий, большой, профессиональный центр по самому высокому классу баскетбола. Это еще один шаг в нашей большой программе развития спорта и шаг в том, чтобы мы по указанию президента называли спорт массовым. Этот центр будет круглогодично доступен для всех жителей. Самое главное — здесь будут работать профессиональные тренеры, которые будут помогать ребятам становиться сильнее", — заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев, глава Самары Елена Лапушкина, а также президент Российской Федерации Баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.

"Популярность баскетбола в Самарской области растет год от года, и в настоящее время регион входит в десятку лучших в России по развитию этого вида спорта. Привлечению все большего количества людей к регулярным тренировкам способствует создание доступной спортивной инфраструктуры. И сегодня в преддверии дня города Самары мы открываем юбилейный — двадцатый — Центр уличного баскетбола. Уверен, что наш центр станет еще одним местом притяжения для самарцев, ведущих активный образ жизни вне зависимости от уровня подготовки, возрастных категорий и погодных условий, и первой ступенью к большим спортивным успехам для подрастающего поколения", — прокомментировал Петр Фрадков.

Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере им. Героя Советского Союза, летчика-истребителя В. И. Фадеева. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволит проводить в Самаре соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3 тыс. кв. м размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5×5 и пять игровых зон для стритбола с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Доступ в Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.

"Открытие Центра уличного баскетбола в Самаре — знаменательное событие. Это уже 20 центр, реализованный нами совместно с ПСБ в рамках проекта "ПСБ — Детям". В течение нескольких лет современные объекты международного класса были открыты в самых разных уголках России — Калининграде, Хабаровске, Архангельске, Волгограде, Анапе, Тюмени, Ижевске, Кемерово, Ставрополе и других городах. Приволжье — регион, в котором любят баскетбол, в Самаре играют амбициозные команды, и я рад, что еще больше жителей смогут вовлечься в лучшую игру с мячом. Наш центр поможет приобщить к баскетболу еще больше молодежи, а также будет доступен для людей с ограниченными возможностями. Все это — еще один большой шаг для популяризации спорта во всей стране", — отметил Андрей Кириленко.

Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, под руководством которого мужская сборная России по баскетболу 3×3 в 2021 г. завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Владимир Агабабьян провел мастер-класс для юных баскетболистов, на котором поделился техниками лучшего владения мячом и секретами профессионального мастерства.

Также в рамках поездки Петр Фрадков провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым, принял участие в совещании регионального правительства и ведущих предприятий ОПК, центральным событием которого стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПСБ и Самарской областью. Документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации различных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и программ, способствующих развитию современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов на территории Самарской области.

"Самое главное — дети, улыбки на лице и желание быть чемпионами. У этого желания появляется опора. У нас будет 500 новых спортивных объектов реализовано в течение пяти лет. А на такие будем делать фокус, показывая, какие они должны быть", — подытожил руководитель области Вячеслав Федорищев.