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Здравоохранение Общество

Самарская область внедрит систему контроля безопасности назначений лекарств на основе доказательной медицины

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения Самарской области заключило соглашение с компанией "Б3-Мед" о пилотном испытании системы контроля безопасности и эффективности медицинских назначений.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Это уникальное программно-алгоритмическое решение, разработанное на основе принципов доказательной медицины. Оно объединяет функционал администраторов системы здравоохранения по оптимизации бюджета и клинических модулей, позволяющих повышать качество работы системы здравоохранения", - рассказал генеральный директор ООО "Б3-МЕД" Микаэл Ибрагимов.

С помощью этой системы будут достигнуты следующие эффекты:

- поддержка принятия врачебных решений при назначении лечения пациентам с учетом клинических рекомендаций;

- снижение рисков, связанных с назначением лекарственных препаратов за счет автоматического анализа их взаимодействия и противопоказаний;

- оптимизация затрат на закупку лекарственных препаратов;

- повышение качества и безопасности медицинской помощи благодаря подбору аналогов препаратов с более высоким коэффициентом доказанной эффективности;

- автоматизация процесса принятия решений в отношении номенклатуры и объема закупаемых лекарственных препаратов;

- повышение эффективности работы клинических фармакологов за счет применения новой технологии и автоматизации ABC-VEN анализа.

"Внедрение системы поможет повысить уровень и качество оказания медицинской помощи для жителей Самарской области", - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Система уже реализуется в Москве, и Самарская область - первый регион, который перенял лучшую практику столицы.

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