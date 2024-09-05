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Экономика и бизнес

В Самарской области заработал единый сервис для обращений бизнеса

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматели и инвесторы Самарской области теперь могут направлять свои обращения на единый ресурс для бизнеса, созданный на базе платформы "Решаем вместе".

Возможность подачи обращений заработала на сайте интернет-приемной губернатора Самарской области, официальных сайтах всех органов исполнительной власти, институтов развития предпринимательства и муниципальных образований региона.

Создать единое окно для оперативного рассмотрения и решения вопросов, связанных с ведением бизнеса, поручил глава региона Вячеслав Федорищев.

Чтобы направить обращение, достаточно зайти на любой официальный сайт региона, кликнуть на баннер "Вопросы по ведению бизнеса", авторизоваться через личный кабинет на Госуслугах (для юридических лиц - через личный кабинет на Госуслугах организации) и заполнить специальную форму. В ней нужно описать суть обращения, проблемы или предложения, при необходимости приложить файлы, выбрать нужную категорию.

Направить обращение можно по адресу vopros.samregion.ru.

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