В Самарской области заработал единый сервис для обращений бизнеса

Предприниматели и инвесторы Самарской области теперь могут направлять свои обращения на единый ресурс для бизнеса, созданный на базе платформы "Решаем вместе".
Возможность подачи обращений заработала на сайте интернет-приемной губернатора Самарской области, официальных сайтах всех органов исполнительной власти, институтов развития предпринимательства и муниципальных образований региона.
Создать единое окно для оперативного рассмотрения и решения вопросов, связанных с ведением бизнеса, поручил глава региона Вячеслав Федорищев.
Чтобы направить обращение, достаточно зайти на любой официальный сайт региона, кликнуть на баннер "Вопросы по ведению бизнеса", авторизоваться через личный кабинет на Госуслугах (для юридических лиц - через личный кабинет на Госуслугах организации) и заполнить специальную форму. В ней нужно описать суть обращения, проблемы или предложения, при необходимости приложить файлы, выбрать нужную категорию.
Направить обращение можно по адресу vopros.samregion.ru.
Последние комментарии
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.