"Ладья" вновь разгромила "Реактор" - 7:1

Игроки "Ладьи" одержали вторую победу в Нижнекамске.

По сравнению со вчерашним победным матчем тренерский штаб тольяттинцев внес только два изменения в состав — вместо Данилы Овчарика и Тараса Зацепина на льду появились Семен Фролов и Денис Ермолович.

Ход стартовой трети во многом напоминал события в начале прошлого поединка — "Реактор" первым открыл счет усилиями Кондрата Решетникова, однако еще до завершения периода тольяттинская "молодежка" ликвидировала отставание и затем вышла в лидеры. Александр Бажухин при игре в большинстве поразил дальний угол нижнекамских ворот, а затем Владислав Гурьев переправил снаряд в сетку точным броском с кистей. 1:2.

После перерыва "Ладья" учинила настоящий разгром хозяевам, забросив пять безответных шайб. Сперва результативные действия Петра Михальченко и Олега Сенькина вынудили нижнекамцев совершить замену вратаря, но Семен Любалин остановить разбушевавшуюся линию атаки волжан был не в состоянии. Михаил Ворфоломеев, Артем Юшин и реализовавший лишнего Артемий Кузнецов довели счет до крупного. 1:7.

Третий игровой отрезок выдался безголевым и тольяттинцы без лишних происшествий довели дело до победы. Итог — 7:1 в пользу подопечных Сергея Лопушанского, для которого этот матч стал 250-м в МХЛ в качестве главного тренера.

Теперь "Ладья" перебирается в Альметьевск, где 7 и 9 сентября сразится со "Спутником".