"Ладья" одержала победу над "Реактором" в первом матче нового сезона

ХК "Ладья" одержал победу над "Реактором" в первом матче нового сезона, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в среду, 4 сентября, в Нижнекамске.

В начале встречи тольяттинцы получили два малых штрафа кряду — если с первой попытки "Реактор" лишнего не реализовал, то затем хозяева все-таки забили усилиями Марселя Муртазина. 1:0. Однако еще до перерыва гости вышли в лидеры. Сперва Олег Сенькин воспользовался численным преимуществом, добив шайбу в цель после броска Данила Бородина, а затем Владислав Гурьев блеснул скоростными качествами, в ближнем бою разобрался с вратарем соперника и оформил свой первый гол в МХЛ — 1:2.

Во второй трети хоккеисты "Ладьи" забросили две безответные шайбы и упрочили свое преимущество — Владислав Федоров при игре в меньшинстве реализовал выход "1 на 1", а незадолго до перерыва Михаил Ворфоломеев в касание замкнул передачу Данила Бородина на пустой угол. 1:4. К слову, между двумя голами у нижнекамцев произошла вратарская рокировка, но появление на льду Владислава Рухлядева не повлияло на ход поединка.

В заключительном периоде тольяттинская "молодежка" отличилась еще раз — на 47-й минуте Марат Калимуллин наказал "Реактор" за очередное удаление, откликнувшись на пятаке на безупречный пас Артемия Кузнецова от лицевого борта, и установил финальный результат. 1:5.

В четверг, 5 сентября, в Нижнекамске состоится ответный матч.