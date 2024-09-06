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Губернатор Власть и политика

Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии гашения почтовой марки, посвященной 200-летию Петра Алабина

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 сентября, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра Алабина (1824-1896), государственного и общественного деятеля, с участием временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Петр Владимирович сделал очень много для развития нашего родного города, вложил много сил, чтобы небольшой провинциальный город на Волге превратился в один из крупнейших просветительских центров страны, — отметил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. — Он действительно болел душой за благополучие самарских жителей. Трудясь среди них, он реализовал очень много значимых проектов, которые определили развитие города буквально на века. Это и строительство железной дороги, драмтеатра, водопровода, набережной. Все, что образовало ту Самару, которую мы знаем, любим и которую будем всегда поддерживать и развивать".

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, директор ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина" Андрей Кочетков.

В почтовое обращение вышла почтовая марка, посвященная 200-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Петра Алабина. Инициатором выпуска стал федеральный партийный проект "Историческая память" партии "Единая Россия".

"Это выдающийся гражданин, патриот, оставивший о себе светлую и добрую память не только в Самаре, где он был главой города и губернатором, но и во многих других регионах. Поэтому мы посчитали правильным, чтобы церемония гашения марки одновременно охватила сразу несколько регионов, даже вышла за пределы нашего государства. Здесь, в Самаре, мы помним, чтим и не забываем человека, которого по праву считаем своим земляком. Мы должны защищать нашу историческую память. И такие люди, как Петр Алабин, конечно, являются для нас примерами, символами патриотизма, мужества и любви к родине", — сказал депутат Госудумы РФ Александр Хинштейн.

Для гашения почтовой марки изготовлены почтовые штемпеля первого дня для Самары, Кирова, Подольска и Севастополя. Марка вышла тиражем 90 тыс. экземпляров, номиналом 50 рублей. Художник-дизайнер почтовой марки: Дарья Мусихина-Белова.

На почтовой марке изображен парадный портрет Петра Алабина на фоне панорам городов Самары и Софии, почетным гражданином которых он был.

"Наследие, созданное им, по сей день служит самарцам, является их достоянием. А Самарское знамя, изготовленное по инициативе Петра Алабина, остается для нас нерушимым символом единства, напоминанием о сопричастности каждого из нас к российской судьбе", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона принял участие в открытии выставки "Алабин. Семья. Россия", которая презентует культурное наследие основателя самарского музея. В рамках Года семьи в России основным акцентом выставки станет история семьи Алабиных, их потомков и наследников, которые, как и их знаменитый предок, внесли в последующие десятилетия свой вклад в научную и культурную сферу, в историю России.

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