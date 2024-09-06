Ансамбль "Россияне" из Новокуйбышевска получил Гран-при этапа ПФО фестиваля "Душа баяна"

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Церемония награждения победителей фестиваля прошла 5 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова. Лауреатами конкурса в ПФО стали 68 участников, среди которых коллективы из Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Республики Мордовия.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Душа бяна"