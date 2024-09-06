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Культура

Ансамбль "Россияне" из Новокуйбышевска получил Гран-при этапа ПФО фестиваля "Душа баяна"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Церемония награждения победителей фестиваля прошла 5 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова. Лауреатами конкурса в ПФО стали 68 участников, среди которых коллективы из Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Республики Мордовия.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Душа бяна"

Обладателем Гран-при стал заслуженный коллектив народного творчества России — Ансамбль песни и танца "Россияне" (Новокуйбышевск, Самарская область). Артисты получили сертификат на профессиональный музыкальный инструмент и вместе с лауреатами I и II степеней выступят 8–10 ноября в Москве на супер-финале с участием звезд российской эстрады. Эфир будет транслироваться на федеральном телеканале.

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