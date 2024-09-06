Ансамбль "Россияне" из Новокуйбышевска получил Гран-при этапа ПФО фестиваля "Душа баяна"

Церемония награждения победителей фестиваля прошла 5 сентября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова. Лауреатами конкурса в ПФО стали 68 участников, среди которых коллективы из Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Челябинской областей, а также Республики Мордовия.
Обладателем Гран-при стал заслуженный коллектив народного творчества России — Ансамбль песни и танца "Россияне" (Новокуйбышевск, Самарская область). Артисты получили сертификат на профессиональный музыкальный инструмент и вместе с лауреатами I и II степеней выступят 8–10 ноября в Москве на супер-финале с участием звезд российской эстрады. Эфир будет транслироваться на федеральном телеканале.
Последние комментарии
Совершенно справедливо.
Виляют и друг на друга кивают...
Осмелел при Рыбаковой ручной был...Гефест на себя перевел или все жонушкой прикрывается
великолепные книги супер
Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!