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Профилакторий "Голубые ели" продают в Новокуйбышевске за 128 млн рублей

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставлено на продажу здание профилактория "Голубые ели" в санаторной зоне Новокуйбышевска. Торги проводятся по поручению территориального управления Росимущества.

Объект представляет собой четырехэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м с участком 8,4 тыс. кв. м. Он расположен около Либерского пруда на территории сельского поселения Воскресенка Волжского района.

Начальная цена установлена в 128 млн рублей. Заявки принимаются до 25 сентября, торги пройдут 30 сентября.

По данным открытых источников, сейчас профилакторий не функционирует.

Собственником профилактория является ООО "ВОЛГА САУНД". По данным ИАС Seldon.Basis, компания была создана в 2001 г. и зарегистрирована в Новокуйбышевске. Директором с 2021 г. является Александр Давыдов. В том же году он стал собственником доли в 92% в уставном капитале. Еще 8% принадлежит Ольге Денисовой. С 2021 г. ООО показывает нулевые выручку и прибыль. На балансе компании находится имущество на 44 млн рублей.

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