Авито Авто: в Самарской области в августе самой популярной машиной стал Haval Jolion

В августе 2024 г. в Самарской области самой популярной моделью среди новых автомобилей был Haval Jolion — его доля в спросе составила 15,3%. Это следует из анализа спроса и предложения, который провели эксперты Авито Авто.
На второй позиции — LADA Granta с долей 6%, а на третьей — Niva Legend с показателем 5,9%. Haval H3 и ВАЗ (LADA) Vesta заняли четвертое и пятое места с долями 5,3% и 4,7% соответственно.
Самыми востребованными марками в августе 2024 г. стали Haval с долей 29,6%, ВАЗ (LADA) (23,5%), Geely (5,7%), Chery (5,5%) и OMODA (3,8%).
По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса год к году на первой позиции оказалась Chery (с ростом в 3,6 раза), а по предложению — ВАЗ (LADA) (с ростом более чем в 8 раз).
По данным платформы, в августе 2024 г. количество объявлений о продаже новых авто в регионе год к году выросло на 40,4%. При этом средняя цена¹ год к году снизилась — на 7,3% и составила 2 771 000 рублей.
¹ Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!