16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Профилакторий "Голубые ели" продают в Новокуйбышевске за 128 млн рублей Под Самарой выставлены на продажу 226 га под застройку Не только 67-й: на какие маршруты в Самаре выйдут новые автобусы Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска Производство ABS и ESC в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев

Экономика и бизнес

Авито Авто: в Самарской области в августе самой популярной машиной стал Haval Jolion

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В августе 2024 г. в Самарской области самой популярной моделью среди новых автомобилей был Haval Jolion — его доля в спросе составила 15,3%. Это следует из анализа спроса и предложения, который провели эксперты Авито Авто.

На второй позиции — LADA Granta с долей 6%, а на третьей — Niva Legend с показателем 5,9%. Haval H3 и ВАЗ (LADA) Vesta заняли четвертое и пятое места с долями 5,3% и 4,7% соответственно.

Самыми востребованными марками в августе 2024 г. стали Haval с долей 29,6%, ВАЗ (LADA) (23,5%), Geely (5,7%), Chery (5,5%) и OMODA (3,8%).

По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса год к году на первой позиции оказалась Chery (с ростом в 3,6 раза), а по предложению — ВАЗ (LADA) (с ростом более чем в 8 раз).

По данным платформы, в августе 2024 г. количество объявлений о продаже новых авто в регионе год к году выросло на 40,4%. При этом средняя цена¹ год к году снизилась — на 7,3% и составила 2 771 000 рублей.

¹ Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6