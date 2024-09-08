Авито Авто: в Самарской области в августе самой популярной машиной стал Haval Jolion

В августе 2024 г. в Самарской области самой популярной моделью среди новых автомобилей был Haval Jolion — его доля в спросе составила 15,3%. Это следует из анализа спроса и предложения, который провели эксперты Авито Авто.

На второй позиции — LADA Granta с долей 6%, а на третьей — Niva Legend с показателем 5,9%. Haval H3 и ВАЗ (LADA) Vesta заняли четвертое и пятое места с долями 5,3% и 4,7% соответственно.

Самыми востребованными марками в августе 2024 г. стали Haval с долей 29,6%, ВАЗ (LADA) (23,5%), Geely (5,7%), Chery (5,5%) и OMODA (3,8%).

По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. По динамике спроса год к году на первой позиции оказалась Chery (с ростом в 3,6 раза), а по предложению — ВАЗ (LADA) (с ростом более чем в 8 раз).

По данным платформы, в августе 2024 г. количество объявлений о продаже новых авто в регионе год к году выросло на 40,4%. При этом средняя цена¹ год к году снизилась — на 7,3% и составила 2 771 000 рублей.

¹ Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.