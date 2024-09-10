В ПГУТИ завершился фестиваль для первокурсников "Картошка Фест"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) успешно завершился ежегодный фестиваль для первокурсников "Картошка Фест", который прошел в СОЛ "Озерки". Это мероприятие стало не только данью уважения традициям, но и современным способом объединения студентов.
История фестиваля "Картошка Фест" берет свое начало в те времена, когда первокурсники отправлялись на помощь колхозам в сборе урожая, зачастую картофеля. Эти поездки способствовали сплочению студентов, помогали завязывать новые знакомства и находить общие интересы. Со временем традиция угасла, но ПГУТИ решил возродить её в новом формате.
Сегодня "Картошка Фест" — это увлекательный квест, где студенты зарабатывают жетоны с символом фестиваля. Участники проходят различные испытания, узнают много нового об университете, преподавателях и друг о друге. Это помогает им быстрее адаптироваться в новой среде и почувствовать себя частью студенческого сообщества.
"Мы гордимся тем, что смогли сохранить дух единства и дружбы, который был присущ поездкам "на картошку". Наш фестиваль — это не только развлечение, но и важная часть адаптации первокурсников. Мы рады видеть, как студенты открывают для себя новые горизонты и становятся настоящей командой", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.