В ПГУТИ завершился фестиваль для первокурсников "Картошка Фест"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) успешно завершился ежегодный фестиваль для первокурсников "Картошка Фест", который прошел в СОЛ "Озерки". Это мероприятие стало не только данью уважения традициям, но и современным способом объединения студентов.

История фестиваля "Картошка Фест" берет свое начало в те времена, когда первокурсники отправлялись на помощь колхозам в сборе урожая, зачастую картофеля. Эти поездки способствовали сплочению студентов, помогали завязывать новые знакомства и находить общие интересы. Со временем традиция угасла, но ПГУТИ решил возродить её в новом формате.

Сегодня "Картошка Фест" — это увлекательный квест, где студенты зарабатывают жетоны с символом фестиваля. Участники проходят различные испытания, узнают много нового об университете, преподавателях и друг о друге. Это помогает им быстрее адаптироваться в новой среде и почувствовать себя частью студенческого сообщества.

"Мы гордимся тем, что смогли сохранить дух единства и дружбы, который был присущ поездкам "на картошку". Наш фестиваль — это не только развлечение, но и важная часть адаптации первокурсников. Мы рады видеть, как студенты открывают для себя новые горизонты и становятся настоящей командой", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.