Александр Милеев покинул пост проректора СГСПУ

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев больше не занимает пост проректора по развитию Самарского государственного социально-педагогического университета. В вузе подтвердили, что "он уволен". До самого Александра Милеева дозвониться не удалось - один мобильный телефон был отключен, по второму номеру не отвечали.
Согласно сайту Самарской губернской думы, Александр Милеев родился 25 февраля 1971 г. в Куйбышеве. Окончил Самарский педагогический институт по специальности "Физическая культура", затем Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Юриспруденция". Является президентом общественной организации Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ.
"С января 2011 г. стал проректором по инфраструктурному развитию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный социально-педагогический университет". В 2016 г. присвоено почетное звание "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", - значится на сайте губдумы.
В сентябре 2021 г. Милеев был переизбран депутатом губернской думы седьмого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу.
В начале 2024 г. стало известно, что у Александра Милеева нашли нестыковки в декларации о доходах. Также он фигурировал в громком уголовном деле: по данным следствия и суда, у него вымогали деньги.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.