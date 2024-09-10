Александр Милеев покинул пост проректора СГСПУ

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев больше не занимает пост проректора по развитию Самарского государственного социально-педагогического университета. В вузе подтвердили, что "он уволен". До самого Александра Милеева дозвониться не удалось - один мобильный телефон был отключен, по второму номеру не отвечали.

Согласно сайту Самарской губернской думы, Александр Милеев родился 25 февраля 1971 г. в Куйбышеве. Окончил Самарский педагогический институт по специальности "Физическая культура", затем Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Юриспруденция". Является президентом общественной организации Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ.

"С января 2011 г. стал проректором по инфраструктурному развитию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный социально-педагогический университет". В 2016 г. присвоено почетное звание "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", - значится на сайте губдумы.

В сентябре 2021 г. Милеев был переизбран депутатом губернской думы седьмого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу.

В начале 2024 г. стало известно, что у Александра Милеева нашли нестыковки в декларации о доходах. Также он фигурировал в громком уголовном деле: по данным следствия и суда, у него вымогали деньги.