Суд оценил страдания Милеева от угроз компроматом в 100 тыс. рублей

В Ленинском районном суде Самары 9 апреля рассмотрено гражданское дело по иску депутата губернской думы Александра Милеева к дочери экс-мэра областной столицы Людмилы Тарховой о компенсации морального вреда.

Напомним, в декабре 2022 г. Тархову за вымогательство у Милеева 200 млн руб. приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Поскольку деяние осужденной квалифицировано как вымогательство под угрозой распространения компромата, Милеев решил взыскать компенсацию. Свои страдания от обещанного позора он оценил в 5% от вымогаемой у него суммы, то есть в 10 млн рублей.

При этом истец никаких доказательств своих страданий суду не представил, хотя в уголовном суде жаловался, что из-за шантажа стал заикаться и страдал бессонницей.

Адвокаты же ответчицы настаивали, что требуемая Тарховой сумма была для Милеева не критичной. Дескать, возможная потеря 200 млн не очень отразилась бы на его благополучии. Также они назвали исковые требования ничем не мотивированными, упирали на то, что истец не потрудился разыскать имущество ответчицы, на которое можно было бы обратить взыскание. Кроме того, подчеркивалось, что Тархова сейчас находится в колонии, где даже имея рабочее место, не приходится рассчитывать на приличный доход.

"Сторона истца не потрудилась представить доказательства нравственных или физических страданий Милеева, а также и не указала, чем такие страдания могли бы быть причинены, - заявила адвокат ответчицы Марина Карномазова. - Установление одного лишь факта преступления для признания права на компенсацию недостаточно. Если порочащие сведения из так называемого компромата к Милееву не относились, то и говорить не о чем. А если допустить, что относились, то учитывая общественный статус истца уместнее было бы говорить о компенсации не морального, а аморального вреда".

В результате федеральный судья Елена Борисова удовлетворила иск частично, уменьшив его размер в 100 раз, то есть до 100 тыс. рублей. Обе стороны намерены это решение обжаловать.