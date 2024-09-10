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АПК и пищепром Экономика и бизнес

ВЭФ: Россельхозбанк назвал топ-5 экспортных категорий АПК для Китая-2030

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По торговому обороту главным партнером России выступает Китай. Этот тезис верен как в целом, так и для сельхозпродукции: за год поставки в Поднебесную выросли в полтора раза и достигли почти $7,6 млрд, что составляет 17,5% от общего экспорта российского АПК в 2023 году. С начала 2024 года показатель уже приблизился к $4,0 млрд. К Восточному экономическому форуму 2024 года Россельхозбанк изучил рост потребностей Китая в продовольствии и назвал наиболее перспективные для отечественного агробизнеса направления.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Численность населения Китая снижается второй год подряд, и страна уже уступила Индии статус самой густонаселенной. Однако это все еще колоссальный рынок в 1,4 млрд потребителей, а 40 лет напряженной работы позволили победить бедность и сформировать широкую прослойку населения с платежеспособным спросом. Поэтому спрос на продовольствие в Китае будет расти, хоть и не быстро. Если в 2010 году житель Китая съедал в среднем 325 кг продукции из 22 категорий, то в 2023 году этот показатель достиг 361 кг, а к 2030 году, мы считаем, вырастет до 370-371 кг. В этих десяти килограммах на душу населения заключен огромный потенциал для российских экспортеров", - рассказывает главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Согласно прогнозу, среднедушевое потребление в Китае из 22 основных категорий по итогам 2030 года сократится только по некоторым маслам и зерновым, по остальным оно будет довольно равномерно расти - в среднем на 6% относительно 2023 года. Больше всего прибавят сахара (на 23% до 2,67 кг на человека) и сухофрукты (на 15% до 1,91 кг).

С точки зрения сохранения собственной продовольственной безопасности России как приоритета, природных особенностей нашей страны, логистики и производственных мощностей, а также потребностей Китая РСХБ выделяет пять наиболее перспективных направлений для экспорта АПК и экспертно оценивает их по трем критериям по пятибалльной шкале: потенциал роста поставок - потенциал увеличения доли на рынке - потенциал положительного влияния на инфраструктуру Дальнего Востока России.

Свинина: 5-5-5

Бесспорно, свинина - главный источник животного белка и ингредиент великого множества блюд китайской кухни с долей в 60% среди всего мяса в рационе. Ожидается, что в 2030 году потребление свинины в Китае перешагнет отметку 31 кг, что почти на 1 килограмм больше, чем в 2023 году. При этом в ряде китайских городов, например, Гонконге и Макао, потенциал гораздо выше, там уже сейчас едят по 55 кг в год. В этом условном килограмме - колоссальные перспективы роста, так как в пересчете на всю страну это 1,4 млн тонн свинины.

О прогнозах стало возможно говорить после открытия рынка Китая для российских свиноводов 28 февраля 2024 года.

Россия способна закрыть до трети этой потребности - 0,5 млн тонн мяса без ущерба для собственной продовольственной безопасности. Большую часть этого объема могут представлять различные субпродукты (от задних ног до ушей свиньи). Запрос настолько велик, что, наряду с Россией, его могут одновременно и не мешая друг другу удовлетворять Бразилия, Евросоюз, США и Канада, а также, естественно, сам Китай.

По итогам года экспорт свинины из России может составить более 50 тыс. т. Динамика роста экспорта будет не в последнюю очередь зависеть от стоимости логистики. Доля стоимости перевозки в перевозке таких субпродуктов, как свиные ноги, существенна, и снижение ее уровня на единицу продукции дало бы необходимое преимущество перед более географически удаленными США и европейскими странами.

Растительные масла: 5-4-4

Острые и разнообразные блюда китайской гастрономии готовятся на растительных маслах и практически всегда заправляются всевозможными соусами также на их основе. Этим объясняется рост потребления этой категории на 6% относительно 2010 года до 27,57 кг на душу населения, аналогичный темп видится возможным и до 2030 года - на те же 6% до 29,35 кг.

Масла - рапсовое и подсолнечное - занимают третье и четвертое места, соответственно, в поставках продукции АПК из России в Китай с начала года. На них совокупно приходится почти $935 млн.

В 2023 году Россия отгрузила в Китай в совокупности около 2,5 млн т растительных масел. Российские производители могут рассчитывать на увеличение поставок за счет наращивания доли в китайском импорте соевого, рапсового и подсолнечного масла, а также за счет большей переработки льняных семян и соевых бобов, которые сейчас также активно вывозятся в Китай. Суммарный прирост до 2030 года может составить 300-500 тыс. т. растительных масел.

Дары моря: 4-4-5

Среднедушевые потребности в рыбе и других водных биоресурсах и продуктах из них могут увеличиться на 9% почти до 40 кг, это +3 кг к 2023 году. Китайцы - мастера делать блюда из рыбы, и Россия могла бы использовать эту черту национальной кухни как фактор развития производств глубокой переработки. Ее производство в России к 2030 году, как ожидается, увеличится на 1 млн тонн в год, а экспорт - на 90%, до 754 тыс. тонн.

И спрос со стороны Китая может поднять эти цели еще выше.

В частности, с начала 2024 года Россия в полтора раза нарастила поставки рыбной муки (непригодной в пищу) до $106 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эта категория вошла в первую десятку по экспорту продукции АПК в Поднебесную.

Вместе с перспективами увеличения глубокой переработки Россия продолжает поставки в Китай и мороженой рыбы: именно она занимает первое место в поставках за 2024 год, на нее пришлось почти $640 млн. На втором месте еще такие дары моря, как ракообразные. Их стоимость составляет $610 млн, это на 16,5% больше, чем годом ранее.

Россия является абсолютным чемпионом по поставкам в Китай мороженой рыбы с долей рынка 50%, опережая ближайшего конкурента - США - почти на 980 млн т. Поставки российской продукции данной категории в Китай в 2023 году составили около 1,2 млн т. Увеличивать объемы отгружаемой продукции было бы затруднительно и, возможно, нецелесообразно: Китай перерабатывает часть получаемой продукции и, в свою очередь, экспортирует. Для российских производителей важно увеличивать в Китай отгрузки продукции глубокой переработки. Например, за последние годы российские производители нарастили поставки филе рыбного в Китай в несколько раз, примерно до 18 тыс. т в 2023 году. Для дальнейшего увеличения поставок необходимо четко дистанцироваться от основного конкурента - Вьетнама, который специализируется на поставках в низко-ценовом сегменте продукции, выращенной в спорных условиях. Таргетируя рестораны и премиальную полку, российские производители могли бы в течение нескольких лет преодолеть планку в 50 тыс. т. филе.

Сухое молоко и молочная сыворотка: 4-3-4

Современные китайцы обожают делать прохладительные напитки на основе молока, и рост на 9% до полутора килограммов таких товаров на человека - довольно предсказуемый сценарий. Российские производители могут видеть в этом стимул к развитию глубокой переработки и к продажам продукции с высокой добавленной стоимостью.

Определенный авторитет у отечественных молочников есть благодаря экспорту мороженого. При этом у российской молочной продукции репутация "с истинным чистым вкусом": на фоне всевозможных видов местного мороженого с добавлением гороха, кукурузы, фасоли, зеленого чая и т.д. на прилавках китайских магазинов выделяется отечественный вафельный рожок "Русское мороженое со вкусом молока".

Различные продукты сушки молока обладают наибольшим потенциалом благодаря удобству использования в разных сегментах пищевой промышленности. Так, за пять лет Россия практически с нуля нарастила экспорт молочной сыворотки в Китай до примерно 7 тыс. т в 2023 году. При этом доля российской сыворотки на китайском рынке остается незначительной (около 1%). Темпы роста российского экспорта и растущая потребность в сыворотке в Китае говорят о возможности к 2030 г. увеличить объемы вывоза продукта в несколько раз, до 20-30 тыс. т и более.

Птица: 3-2-4

С 2010 по 2023 гг. потребление мяса птицы в Китае выросло на 4% до 14,6 кг и, ожидается, к 2030 году вырастет еще на 4% - до 15,22 кг на человека. По мнению аналитиков РСХБ, этот прогноз позволяет рассчитывать на увеличение экспорта соответствующей продукции из России, что может создать стимул для постройки дополнительных и перерабатывающих производственных мощностей в регионах Дальнего Востока, а это рабочие места и доход в бюджет. В 2023 году экспорт мяса птицы в Китай составил более 130 тыс. т. Россия занимает на рынке порядка 10% и конкурирует с лидерами мирового экспорта птицы - США и Бразилией. Тем не менее наша страна может рассчитывать на увеличение экспорта по крайней мере до 150 тыс. т. Особенностью экспорта в Китай является существенная доля куриных ног, которые крайне мало востребованы у потребителей в России. Теоретически только по этой позиции объемы экспорта можно было бы довести до 140-150 тыс. т. при соответствующей работе с качеством и дистрибуцией.

"По итогам 2023 года Россия экспортировала в Китай продукции АПК почти на $7,6 млрд, сальдо торгового баланса превышает $5,1 млрд. Темпы роста и планы российского АПК, а также особенности развития Китая позволяют прогнозировать, что с каждым годом Россия будет занимать все большую долю в удовлетворении потребностей нашего соседа. Существует большое количество продуктовых категорий, по которым отечественные производители смогут существенно нарастить поставки, привлекая в страну дополнительный доход с сохранением приоритета продовольственной безопасности", - заключает Андрей Дальнов.

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