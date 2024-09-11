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Экономика и бизнес

В "КонсультантПлюс" рассказали, что делать, если вместо китайского оборудования поставили японское

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юристы "КонсультантПлюс" рассказали о деле, которое связано с конфликтом поставщика и покупателя оборудования.

Стороны заключили договор поставки оборудования. Покупатель заплатил по счету и получил свой товар. Спустя несколько дней поставщик спохватился, обнаружив, что вместо китайского оборудования поставил японское - в четыре раза дороже. На складе произошла пересортица. Представитель поставщика отправилась на объект к покупателю, чтобы забрать японское оборудование. Но выяснилось, что оборудование введено в эксплуатацию и активно используется. Поскольку забрать товар теперь не получится, значит, нужно взыскать с покупателя разницу в стоимости между оплаченным и поставленным товарами. Полюбовно и претензионно решить вопрос не удалось, пришлось поставщику обратиться в суд.

В суде он заявил, что покупатель должен был, заметив несоответствие поставленного товара, уведомить продавца, направить претензию, принять несоответствующий товар на ответственное хранение, в конце концов. Но вместо этого стал пользоваться эксклюзивным японским оборудованием. И поскольку своими действиями покупатель фактически принял более дорогой товар - пусть оплатит разницу.

Суд сравнил оба оборудования и сказал, что визуально разтличий между ними нет. Видимо, поэтому покупатель не увидел разницы при приемке. Это объясняет отсутствие претензий с его стороны. Сопроводительную техническую документацию к товару поставщик не приложил, указаний на страну происхождения сам товар также не содержит. В УПД на поставленный товар было четко указано, что покупателю поставлено именно китайское оборудование. Покупатель понятия не имел об ошибке, пока ему не позвонил представитель поставщика. И с какой стати взыскивать с покупателя разницу в стоимости товаров, если договор на поставку японского оборудования заключен не был? Требовать переподписать УПД поставщик не имеет права. Вины покупателя и недобросовестности мы не увидели, а значит, пусть пользуется японским оборудованием в свое удовольствие.

Комментарий юриста: В данном случае поставщик был вправе требовать от покупателя возврат японского оборудования либо средства за невозвращенный товар. Ну и, по-хорошему, нужно было допоставить китайское оборудование. В ст. 468 ГК РФ говорится, что если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. Так что взыскивать разницу не стоило. Результат недоразумения - потерянные время и деньги (374000 рублей).

При подготовке консультаций использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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