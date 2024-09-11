Президент РФ наградил сотрудников "Росгосстраха"

В преддверии профессионального праздника - Дня страховщика - президент РФ Владимир Путин своим распоряжением №279-рп от 09.09.2024 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградил страховых агентов "Росгосстраха".
Так, Почетной грамоты удостоена Надежда Михайловна Кругляк, специалист по исследованию рынка агентского центра "На Дзержинского" Краснодарского филиала "Росгосстраха.
Ряду страховых агентов - ветеранов страховой отрасли - объявлена благодарность президента РФ. В их числе:
Александра Ивановна Александрова, менеджер агентской группы универсального офиса "Можайск" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе;
Галина Ивановна Бушмелева, страховой агент агентского центра "Оршанский" филиала "Росгосстраха" в Республике Марий Эл;
Галина Алексеевна Коваленко, страховой агент универсального офиса "Приморский" филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Наталья Ивановна Лобанова, специалист по исследованию рынка универсального офиса "Улан-Удэ" филиала "Росгосстраха" в Республике Бурятия;
Ольга Федоровна Тимофеева, страховой агент универсального офиса "Выборгский" филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Свои поздравления с заслуженной наградой сотрудникам компании направил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев, пожелав коллегам здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.