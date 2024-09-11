Президент РФ наградил сотрудников "Росгосстраха"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии профессионального праздника - Дня страховщика - президент РФ Владимир Путин своим распоряжением №279-рп от 09.09.2024 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградил страховых агентов "Росгосстраха".