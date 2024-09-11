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Президент РФ наградил сотрудников "Росгосстраха"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии профессионального праздника - Дня страховщика - президент РФ Владимир Путин своим распоряжением №279-рп от 09.09.2024 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградил страховых агентов "Росгосстраха".

Так, Почетной грамоты удостоена Надежда Михайловна Кругляк, специалист по исследованию рынка агентского центра "На Дзержинского" Краснодарского филиала "Росгосстраха.

Ряду страховых агентов - ветеранов страховой отрасли - объявлена благодарность президента РФ. В их числе:

Александра Ивановна Александрова, менеджер агентской группы универсального офиса "Можайск" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе;

Галина Ивановна Бушмелева, страховой агент агентского центра "Оршанский" филиала "Росгосстраха" в Республике Марий Эл;

Галина Алексеевна Коваленко, страховой агент универсального офиса "Приморский" филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

Наталья Ивановна Лобанова, специалист по исследованию рынка универсального офиса "Улан-Удэ" филиала "Росгосстраха" в Республике Бурятия;

Ольга Федоровна Тимофеева, страховой агент универсального офиса "Выборгский" филиала "Росгосстраха" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Свои поздравления с заслуженной наградой сотрудникам компании направил генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев, пожелав коллегам здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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