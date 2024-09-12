Более 300 тыс. жителей региона уже сделали прививки от гриппа

Во всех пунктах вакцинации Самарской области продолжается активная прививочная кампания.
В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска: дети с шести месяцев; пожилые люди; пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхо-легочной систем; беременные женщины; жители, которые работают с населением — медработники, социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта.
"Вакцинируя население, мы формируем иммунную прослойку, которая способствует снижению распространения вирусных инфекций. Вакцинацию не нужно откладывать, важно сделать прививку в ближайшее время. Иммунитет после проведенной иммунизации формируется в течение четырех недель. Прививка от гриппа не дает 100% защиты, но она защищает нас от серьезных осложнений и последствий — пневмонии, обострения хронических заболеваний", — рассказал врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рафаиль Гизятулов.
В поликлинике № 3 Тольятти работают 10 прививочных пунктов. Вакцинацию уже прошли более 30 тыс. прикрепленных жителей. Ежедневно через каждый пункт проходит от 300 до 1500 человек.
"Я каждый год делаю прививку. Также по показаниям прививаюсь от пневмококковой инфекции. Людям в возрасте особенно нужно защищаться, поэтому я всем советую прививаться", — отметила жительница Автограда Людмила Юганова.
Врач напомнил, что ожидается также поступление вакцины от COVID-19 с обновленным антигенным составом.
"Лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями продолжают тяжело болеть коронавирусом, поэтому также важно запланировать вакцинацию и при поступлении вакцины, посетить прививочный пункт. В период роста заболеваемости ОРВИ всем необходимо соблюдать простые меры защиты, включая личную гигиену, здоровый образ жизни, при наличии симптомов простуды не посещать работу и образовательные учреждения, ограничить контакты и своевременно обратиться за медпомощью", — рассказал Рафаиль Гизятулов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас