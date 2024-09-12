В Самаре вспомнили о проекте "Университетский квартал"

В Самаре вновь вспомнили проект "Университетский квартал", который планируется реализовать на территории между Постниковым оврагом и Московским шоссе.

Напомним, впервые проект был представлен в 2022 году студентами Самарского политеха. Тогда сообщалось, что на участке в 50 га между Постниковым оврагом и Московским шоссе предлагается обустроить зоны отдыха, зеленые насаждения, спортивные объекты, создать центры работы с молодежью.

11 сентября проект вынесли на обсуждение совета ректоров Самарской области. Пока новых подробностей проекта или сроков его реализации не заявлено.