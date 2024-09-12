В Самаре вспомнили о проекте "Университетский квартал"

В Самаре вновь вспомнили проект "Университетский квартал", который планируется реализовать на территории между Постниковым оврагом и Московским шоссе.
Напомним, впервые проект был представлен в 2022 году студентами Самарского политеха. Тогда сообщалось, что на участке в 50 га между Постниковым оврагом и Московским шоссе предлагается обустроить зоны отдыха, зеленые насаждения, спортивные объекты, создать центры работы с молодежью.
11 сентября проект вынесли на обсуждение совета ректоров Самарской области. Пока новых подробностей проекта или сроков его реализации не заявлено.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!