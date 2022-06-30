В Самаре в Постниковом овраге может бысть создан университетский квартал в 50 га

В среду, 29 июня, председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников провел встречу со студентами и преподавателями Самарского государственного технического университета, где совместно обсудили проекты создания университетского квартала в Самаре.
Сообщество самарских студентов насчитывает около 100 тысяч, вместе с тем нет единого пространства, которое объединяло бы молодежь, давало бы возможности для развития образовательного и творческого потенциала.
Работа над проектом университетского квартала вели инициативные студенты и педагоги СамГТУ. В качестве площадки предлагается использовать участок между Постниковым оврагом и Московским шоссе — это обширная территория около 50 гектар, которую предлагается облагородить, создать необходимую инфраструктуру: зоны отдыха, зеленые насаждения, спортивные объекты. Предусмотрены и центры работы с молодежью.
Несомненным плюсом этой территории является расположение вблизи крупнейших самарских вузов: Самарский национально-исследовательский университет имени С. П. Королева, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет. Здесь студенты проводят большую часть времени, и хочется, чтобы это место стало уникальным общественным пространством.
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников высоко оценил проект университетского городка и отметил: "Сама идея мне очень нравится. Конечно, это украсило бы и город, украсило жизнь самих студентов, преподавателей вузов. Сама эта территория будет работать на идеологию воспитания будущего гражданина, будущего жителя города".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !