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В Самаре в Постниковом овраге может бысть создан университетский квартал в 50 га В с. Красные Ключи будут созданы новые условия для оказания медпомощи Синоптики прогнозируют грозы в Самарской области в начале июля Определена дата очного этапа форума "Сильные идеи для нового времени" "Интеграция" приглашает жителей Самарской области к участию в интеллектуальных конкурсах

Общество

В Самаре в Постниковом овраге может бысть создан университетский квартал в 50 га

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 июня, председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников провел встречу со студентами и преподавателями Самарского государственного технического университета, где совместно обсудили проекты создания университетского квартала в Самаре.

Сообщество самарских студентов насчитывает около 100 тысяч, вместе с тем нет единого пространства, которое объединяло бы молодежь, давало бы возможности для развития образовательного и творческого потенциала.

Работа над проектом университетского квартала вели инициативные студенты и педагоги СамГТУ. В качестве площадки предлагается использовать участок между Постниковым оврагом и Московским шоссе — это обширная территория около 50 гектар, которую предлагается облагородить, создать необходимую инфраструктуру: зоны отдыха, зеленые насаждения, спортивные объекты. Предусмотрены и центры работы с молодежью.

Несомненным плюсом этой территории является расположение вблизи крупнейших самарских вузов: Самарский национально-исследовательский университет имени С. П. Королева, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет. Здесь студенты проводят большую часть времени, и хочется, чтобы это место стало уникальным общественным пространством.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников высоко оценил проект университетского городка и отметил: "Сама идея мне очень нравится. Конечно, это украсило бы и город, украсило жизнь самих студентов, преподавателей вузов. Сама эта территория будет работать на идеологию воспитания будущего гражданина, будущего жителя города".

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