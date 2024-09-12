"КонсультантПлюс": ликвидация юрлица не спасет директора от административной ответственности

Юристы "КонсультантПлюс" рассказали о случае, связанном с ликвидацией юридического лица.

По выявленному в ходе проверки факту осуществления ООО оборота (закупки и хранения) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 185883 единицы без соответствующих лицензий в отношении директора юрлица был составлен протокол об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи директора признали и оштрафовали на 250000 рублей по статье КоАП "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".

Решением районного суда постановление мирового судьи было отменено, производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Дело в том, что через четыре месяца после проверки в ЕГРЮЛ была внесена запись о ликвидации ООО. По мнению районного суда, привлечение директора к ответственности неправомерно, поскольку должностное лицо не подлежит административной ответственности после ликвидации юрлица, которым прекращается его правоспособность.

После того как третья инстанция поддержала озвученные выводы, Росалкогольтабакконтроль обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. И тот отметил, что выводы районного и кассационного судов нельзя признать основанным на нормах КоАП РФ и фактических обстоятельствах дела.

Исходя из анализа статьи 2.4 КоАП РФ и примечания к ней, руководитель организации, допустивший неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, подлежит административной ответственности, если они имели место в период его работы в этой организации. Соответствующая ответственность наступает и в том случае, когда к моменту обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, лицо уже не являлось руководителем и его полномочия были прекращены.

В рассматриваемом случае также следует учитывать разъяснения, изложенные в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 г. N 45, согласно которым прекращение трудовых отношений с должностным лицом, в том числе руководителем организации, не исключает возможности возбуждения в отношении него производства по делу об административном правонарушении и привлечения к ответственности, если нарушение было допущено им в период исполнения служебных обязанностей и не истек срок давности.

При таких обстоятельствах решение судьи районного суда и постановление судьи кассационного суда, состоявшиеся по настоящему делу, подлежат изменению путем указания на прекращение производства по делу на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности, а также исключения указания на прекращение производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения и выводов о том, что должностное лицо юридического лица не подлежит административной ответственности после его ликвидации.

Комментарий юриста: Прекращение полномочий директора с момента ликвидации юридического лица не исключает возможности привлечения его к ответственности за нарушение, допущенное в период исполнения служебных обязанностей.

При подготовке консультаций использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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