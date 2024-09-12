Эксперт рассказал, как безопасно купить машину с пробегом

Сегодня все больше покупателей предпочитают не связываться с покупкой "тёмных лошадок", а детально "пробивать" прошлое б/у автомобиля через онлайн площадки. Благо возможностей у цифровых сервисов сегодня более чем достаточно.

Как легко и быстро, буквально не выходя из дома, узнать биографию приглянувшегося авто, рассказал Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки — сервиса онлайн-проверки истории автомобилей от Авито Авто.

Сегодня существует много способов самостоятельно проверить автомобиль. Так, на сайте ГИБДД можно узнать историю регистрации, наличие ограничений, попадал ли автомобиль в ДТП, находится ли в розыске. Поможет в поисках информации портал Госуслуги и сайт ФССП.

Один из самых популярных независимых сервисов проверки автомобилей — Автотека от Авито Авто. Как показал опрос агентства "Автостат" с участием более 3 тысяч респондентов по всей России, этому сервису отдают предпочтение 78,8% опрошенных. Сайт ГИБДД оказался на второй позиции (59,3%).

"Автотека" стала по результатам опроса и самым информативным сервисом с наиболее достоверной информацией.

"Сегодня в России более 100 млн человек пользуются интернетом. И конечно, поиск автомобиля и информации о нем многие ведут именно в онлайн формате. На машину тратятся существенные средства, поэтому люди подходят к выбору ответственно. Покупатели авто с пробегом хотят быть уверенными в том, что у машины прозрачная история владения. Уже на этапе поиска машины на Авито Авто они хотят знать, не было ли критичных повреждений конструкции, регулярно ли обслуживался автомобиль, корректно ли указан пробег, нет ли ограничений на регистрационные действия и другую информацию, которая поможет убедиться в правильности выбора авто или предостеречь от ошибки. Детальная информация о машине может стать и существенным аргументом для торга. Автотека учитывает эти потребности", — рассказал Константин Болдырев.

"За последние 10–15 лет у клиентов появилось куда больше информации, которую они могут почерпнуть об автомобиле до того, как его купят. И сейчас налицо тенденция: клиенты приходят к нам в шоу-румы куда более подготовленными. Бывает, что они лучше владеют информацией по некоторым вопросам, чем сотрудники, которые продают им автомобили", — поделился директор направления "Авто с пробегом" автомобильного холдинга "Максимум" Александр Кустов.

По его мнению, хороший отчет "Автотеки" делает машину в глазах клиента куда более привлекательной — уговаривать его приехать в шоу-рум и посмотреть машину не надо.

Сервис постоянно добавляет новые источники. Например, в этом году появилась возможность проверять автомобиль на участие в зарубежных аварийных аукционах в США, Великобритании, ОАЭ, Южной Корее и других странах. Также можно проверить онлайн историю "праворульных" автомобилей, зарегистрированных в РФ. Причем как по государственному номеру транспортного средства, так и по номеру кузова. Значительно расширены и включены в отчеты данные о повреждениях всех участвовавших в ДТП автомобилей, а также состояние здоровья водителей и пассажиров.

Благодаря информации от 2300 дилерских центров и 500 сервисов техобслуживания в отчете отображено, регулярно ли автомобиль заезжал на сервис и при каком пробеге. Крупная сеть техцентров FitService предоставляет данные компьютерных диагностик о текущем состоянии авто.

Всего можно получить информацию об автомобиле по 25 критериям. По сути, вся информация есть в одном отчете, даже комментарии и фотографии от пользователей, которые сами ездили на осмотр.

"Больше всего отчетов приобретают на автомобили в ценовом диапазоне от 500 тыс. до миллиона рублей. На втором месте по машины от одного до двух миллионов, и на третьем — машины дешевле 500 тыс. руб. При этом чаще всего покупатели, приобретающие автомобили дороже 2 млн руб. заказывают отчеты на большее количество автомобилей для выбора оптимального варианта", — делится Константин Болдырев.

"С появлением Автотеки что-то скрывать о машине стало не то, что признаком дурного тона, скорее несуразностью, — отмечает эксперт по подержанным автомобилям Петр Баканов. Распространена практика, когда продавец сам высылает потенциальному покупателю аукционный лист или отчет об автомобиле".

Тем не менее увидеть автомобиль "живьем" перед покупкой абсолютно никому не помешает, считают эксперты. Цифровые сервисы дают важную информацию и "пищу для размышлений", а принимать решение нужно, только использовав все способы проверки авто, включая оффлайн.