На ул. Победы в Самаре сгорел автобус

В пятницу утром, 13 сентября, в Советском районе Самары загорелся автобус. Об этом сообщили очевидцы.
ЧП произошло на пересечении ул. Победы и 1-го Безымянного переулка, по направлению в город.
"Автобус объят пламенем, был один большой взрыв, а после в течение 15 минут слышались взрывы поменьше", - рассказали очевидцы.
Кроме того, видео пожара в телеграм-канале "Еще Самара" выложил самарский блогер Евгений Щекин.
Сейчас к месту происшествия подъехали две пожарных машины.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства случившегося выясняются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !