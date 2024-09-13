При возгорании автобуса в Самаре никто не пострадал

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При возгорании пассажирского автобуса на пересечении ул. Победы и 1-го Безымянного переулка в Самаре никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области