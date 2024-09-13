Защитник "Лады" Егор Морозов командирован в ЦСК ВВС

В рамках договора о сотрудничестве в ЦСК ВВС командирован защитник Егор Морозов.
Состав тольяттинского коллектива Морозов пополнил минувшим летом и в рамках предсезонной подготовки провел два матча за "Ладу" на Кубке Президента Республики Казахстан, а затем отправился в расположение сборной России (U23) для участия в турнире имени Н. Г. Пучкова — в Санкт-Петербурге он сыграл в четырех поединках и заработал 2 (1+1) очка.
Напомним, что ранее в самарский клуб были командированы Карим Вафин, Николай Владимиров, Николай Демидов и Дмитрий Иванов.
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