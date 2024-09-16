СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, причиненный пожаром на Новой Риге

СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, связанный с пожаром в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области.
Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 млрд руб. в полном размере единовременным платежом. Риск был перестрахован на российском рынке.
Пожар произошел 3 августа 2022 года. Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров, в результате пострадали второй и третий блоки складского комплекса. Ozon арендовал склад у компании из ГК "Ориентир".
Ozon компенсировал продавцам стоимость товаров, которые были повреждены или утеряны в результате пожара, из собственных средств к июню 2023 года. Осенью 2023 года Ozon возобновил логистические операции в восстановленных блоках фулфилмент-центра на Новорижском шоссе.
"Учитывая огромное количество поврежденных партий товара и абсолютно разную номенклатуру, вместе с клиентом мы проделали колоссальный объем работ по сортировке имущества и оценке ущерба. Благодарим Ozon за доверие. Мы с радостью готовы и дальше поддерживать нашего партнера на пути к реализации его амбициозных планов", — прокомментировали в пресс-службе "Ингосстраха".
"Достигнутые договоренности — это результат большой и кропотливой совместной работы. По результатам разбирательства страховой случай подтвердился, мы благодарны коллегам за конструктивный диалог и объективное решение. Вопрос о выплате страхового возмещения с "Ингосстрахом" полностью урегулирован", — сообщили в Ozon.
Страховая компания "Ингосстрах" уже 77 лет стоит на страже интересов российского бизнеса. Предпринимательское сообщество отвечает взаимностью, доверяя защиту своих активов проверенному страховщику, обладающему достаточным запасом финансовой устойчивости, собственным капиталом и резервами, а также опытом и экспертизой для урегулирования крупных страховых случаев.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.