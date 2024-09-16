СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, причиненный пожаром на Новой Риге

СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, связанный с пожаром в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области.

Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 млрд руб. в полном размере единовременным платежом. Риск был перестрахован на российском рынке.

Пожар произошел 3 августа 2022 года. Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров, в результате пострадали второй и третий блоки складского комплекса. Ozon арендовал склад у компании из ГК "Ориентир".

Ozon компенсировал продавцам стоимость товаров, которые были повреждены или утеряны в результате пожара, из собственных средств к июню 2023 года. Осенью 2023 года Ozon возобновил логистические операции в восстановленных блоках фулфилмент-центра на Новорижском шоссе.

"Учитывая огромное количество поврежденных партий товара и абсолютно разную номенклатуру, вместе с клиентом мы проделали колоссальный объем работ по сортировке имущества и оценке ущерба. Благодарим Ozon за доверие. Мы с радостью готовы и дальше поддерживать нашего партнера на пути к реализации его амбициозных планов", — прокомментировали в пресс-службе "Ингосстраха".

"Достигнутые договоренности — это результат большой и кропотливой совместной работы. По результатам разбирательства страховой случай подтвердился, мы благодарны коллегам за конструктивный диалог и объективное решение. Вопрос о выплате страхового возмещения с "Ингосстрахом" полностью урегулирован", — сообщили в Ozon.

Страховая компания "Ингосстрах" уже 77 лет стоит на страже интересов российского бизнеса. Предпринимательское сообщество отвечает взаимностью, доверяя защиту своих активов проверенному страховщику, обладающему достаточным запасом финансовой устойчивости, собственным капиталом и резервами, а также опытом и экспертизой для урегулирования крупных страховых случаев.