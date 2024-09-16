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Страхование Финансы

СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, причиненный пожаром на Новой Риге

МОСКВА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СПАО "Ингосстрах" возместил Ozon ущерб, связанный с пожаром в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области.

Совместно с привлеченными экспертами стороны провели масштабное расследование, по результатам которого событие было признано страховым случаем. Ozon уже получил выплату в размере 6,443 млрд руб. в полном размере единовременным платежом. Риск был перестрахован на российском рынке.

Пожар произошел 3 августа 2022 года. Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров, в результате пострадали второй и третий блоки складского комплекса. Ozon арендовал склад у компании из ГК "Ориентир".

Ozon компенсировал продавцам стоимость товаров, которые были повреждены или утеряны в результате пожара, из собственных средств к июню 2023 года. Осенью 2023 года Ozon возобновил логистические операции в восстановленных блоках фулфилмент-центра на Новорижском шоссе.

"Учитывая огромное количество поврежденных партий товара и абсолютно разную номенклатуру, вместе с клиентом мы проделали колоссальный объем работ по сортировке имущества и оценке ущерба. Благодарим Ozon за доверие. Мы с радостью готовы и дальше поддерживать нашего партнера на пути к реализации его амбициозных планов", — прокомментировали в пресс-службе "Ингосстраха".

"Достигнутые договоренности — это результат большой и кропотливой совместной работы. По результатам разбирательства страховой случай подтвердился, мы благодарны коллегам за конструктивный диалог и объективное решение. Вопрос о выплате страхового возмещения с "Ингосстрахом" полностью урегулирован", — сообщили в Ozon.

Страховая компания "Ингосстрах" уже 77 лет стоит на страже интересов российского бизнеса. Предпринимательское сообщество отвечает взаимностью, доверяя защиту своих активов проверенному страховщику, обладающему достаточным запасом финансовой устойчивости, собственным капиталом и резервами, а также опытом и экспертизой для урегулирования крупных страховых случаев.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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