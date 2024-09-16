Самарчанку поймали при попытке украсть 17 дезодорантов

В Самаре задержали 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны, приехавшие из-за сработавшей "тревожной кнопки" в гипермаркете на Московском шоссе. По версии правоохранителей, женщина пыталась похитить 17 дезодорантов, но сотрудники магазина заметили ее действия благодаря камерам видеонаблюдения.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек