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Экономика и бизнес

В Самаре состоится общее собрание "Клуба директоров Самарской области"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Названа дата и время проведения общего собрания "Клуба директоров Самарской области" (КД СО). Оно состоится 11 октября в 15:00. На заседание приглашен губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

На повестке дня — обсуждение организационных решений по конкурсу "Инновационные лидеры Самарской области" и возможности создания на КДСО "Инновационно-промышленного кластера". Запланированы выступления победителей конкурса 2024 года: руководителей АО "Медицинская компания ИДК", АО "Самарский завод электромонтажных изделий" и фабрики БЕТЭМА.

В 15:00 начнется мастер-класс ведущего в РФ спикера по проблемам экономики и управления, управляющего партнера экспертной группы "Академ Консалтинг" Евгения Зайцева. Тема его выступления: "Актуальные аспекты управления рисками на корпоративном, стратегическом и тактическом уровне".  

В 17:00 состоится пленарная часть общего собрания, на котором прозвучат доклады президента, председателя Совета и исполнительного директора КД СО, а также будет избран новый состав Совета КД СО и президент КД СО.

Общее собрание КД СО состоится по адресу: Самара, улица Молодогвардейская, 151, "Грушинский зал". Регистрация по ссылке.

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