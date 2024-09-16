В Самаре состоится общее собрание "Клуба директоров Самарской области"

Названа дата и время проведения общего собрания "Клуба директоров Самарской области" (КД СО). Оно состоится 11 октября в 15:00. На заседание приглашен губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На повестке дня — обсуждение организационных решений по конкурсу "Инновационные лидеры Самарской области" и возможности создания на КДСО "Инновационно-промышленного кластера". Запланированы выступления победителей конкурса 2024 года: руководителей АО "Медицинская компания ИДК", АО "Самарский завод электромонтажных изделий" и фабрики БЕТЭМА.
В 15:00 начнется мастер-класс ведущего в РФ спикера по проблемам экономики и управления, управляющего партнера экспертной группы "Академ Консалтинг" Евгения Зайцева. Тема его выступления: "Актуальные аспекты управления рисками на корпоративном, стратегическом и тактическом уровне".
В 17:00 состоится пленарная часть общего собрания, на котором прозвучат доклады президента, председателя Совета и исполнительного директора КД СО, а также будет избран новый состав Совета КД СО и президент КД СО.
Общее собрание КД СО состоится по адресу: Самара, улица Молодогвардейская, 151, "Грушинский зал". Регистрация по ссылке.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.