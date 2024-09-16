ВСК составил антирейтинг зарубежных курортов, где россияне в этом сезоне потеряли здоровье: в топе Аланья, Пхукет и Хургада

На проблемы с желудочно-кишечным трактом пришлось не менее 23% обращений по полисам страхования путешественников за рубежом этим летом — таковы данные Страхового Дома ВСК.
Традиционно, лидерами по числу зафиксированных страховых событий с российскими туристами стали Турция и Египет. Страны ближнего зарубежья, наоборот, одни из самых безопасных для отдыха.
Самым "опасным" периодом для летнего отдыха, по данным Страхового Дома ВСК, стал август — на него пришлось 38%. 34% фиксируется в июле и 28% в июне.
Наибольшее число обращений по туристическому страхованию летом 2024 года было пришлось на:
· Турцию (33% страховых событий, 42% в прошлом году)
· Египет (23% в 2024 году, 39% в прошлом году)
· Таиланд (17% в 2024 году, 8% в прошлом году)
· Абхазию (12% в 2024 году, 8% в прошлом году)
В топ наиболее опасных городов Турции входят: Аланья (30% от общего числа обращений отдыхающих в Турции), Кемер (22%), Белек (17%) и Сиде (17%). Спокойнее всего в Турции отдыхать в Бодруме (менее 3%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (35%), ЛОР-заболеваниями (включая синуситы, фарингиты, отиты) (5%).
Антирейтинг египетских курортов состоит из Хургады (54%) и Шарм Эль Шейха (44%). Проблемы отдыхающих здесь аналогичны Турции. Также туристы часто сталкиваются с резаными ранами, в том числе, из-за кораллов (5%).
В Таиланде страховые события чаще всего фиксируются в Пхукете (59%) и Паттайе (25%). Самые распространенные проблемы — также проблемы с ЖКТ (34%) и ЛОР-заболевания (7%). Наиболее непредсказуемыми животными в стране являются кошки — именно они, а также местные обезьяны и белки, чаще всего кусают туристов.
Наиболее опасные города в Абхазии — Гагра (55%), Сухум (8%), Цандрыпш (5%) и Новый Афон (4%) и. Самая частая причина обращений — проблемы с ЖКТ (80%). Среди представителей животного мира в этой стране стоит остерегаться собак и пчел.
Самые безопасные для отдыха зарубежные страны (менее 0,01% происшествий):
· Армения
· Азербайджан
· Узбекистан
· Казахстан
· Португалия
· Кипр
· Испания
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.