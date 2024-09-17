Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки РФ

На площадке Самарского университета имени Королёва состоялось открытое обсуждение систематизации международной деятельности университетов региона при участии представителей правительства Самарской области.
Участие в работе семинара-совещания приняли ведущие университеты и научные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми.
Особое внимание участники совещания уделили задаче, обозначенной главой государства — увеличению числа иностранных студентов в вузах России. "Согласно Указу Президента, к 2030 году численность иностранных студентов должна достичь 500 тыс. На сегодня их, по разным оценкам, от 320 до 380 тысяч. По совместному заявлению глав России и Китая, к 2030 году нужно довести численность студентов, которые участвуют в различных межвузовских программах обмена, до 100 тысяч", — заявил начальник управления экспорта образования Новосибирского национального исследовательского государственного университета Евгений Сагайдак.
Как подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, вуз заинтересован в том, чтобы поток иностранных студентов, аспирантов и ученых в регион только увеличивался. "Учеба и работа в Самарской области становятся для иностранцев все более привлекательными. Однако существует еще масса вопросов, которые необходимо решить на местах для того, чтобы успешно конкурировать на международном уровне", — отметил ректор.
Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, в свою очередь, подчеркнул роль образования в укреплении внешнеэкономических связей региона.
Важность тесной взаимосвязи с индустриальными партнерами как для практико-ориентированного обучения, так и для последующего выстраивания внешнеэкономических связей отметил и проректор по международным связям Московского национального исследовательского энергетического университета Александр Тарасов.
Ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров рассказал об организации работы, связанной с проектом межвузовского кампуса мирового уровня "Будущее Пармы", а также об опыте работы вуза на рынках Южной Африки и Китая.
Как отметила главный аналитик дирекции по развитию образования РАНХиГС Вера Скоробогатова, в Самарской области, где сосредоточено большое количество разноплановых вузов, университетское сообщество может выступать в качестве драйвера развития региона.
По итогам состоявшегося семинара-совещания участники подготовят конкретные предложения для руководства региона и Минобрнауки России, нацеленные на оптимизацию межведомственного взаимодействия, на обеспечение устойчивости трансграничных транспортных коридоров, а также на повышение востребованности российского высшего образования на мировой арене в условиях его трансформации.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.