Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки РФ

На площадке Самарского университета имени Королёва состоялось открытое обсуждение систематизации международной деятельности университетов региона при участии представителей правительства Самарской области.

Участие в работе семинара-совещания приняли ведущие университеты и научные организации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Перми.

Особое внимание участники совещания уделили задаче, обозначенной главой государства — увеличению числа иностранных студентов в вузах России. "Согласно Указу Президента, к 2030 году численность иностранных студентов должна достичь 500 тыс. На сегодня их, по разным оценкам, от 320 до 380 тысяч. По совместному заявлению глав России и Китая, к 2030 году нужно довести численность студентов, которые участвуют в различных межвузовских программах обмена, до 100 тысяч", — заявил начальник управления экспорта образования Новосибирского национального исследовательского государственного университета Евгений Сагайдак.

Как подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, вуз заинтересован в том, чтобы поток иностранных студентов, аспирантов и ученых в регион только увеличивался. "Учеба и работа в Самарской области становятся для иностранцев все более привлекательными. Однако существует еще масса вопросов, которые необходимо решить на местах для того, чтобы успешно конкурировать на международном уровне", — отметил ректор.

Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, в свою очередь, подчеркнул роль образования в укреплении внешнеэкономических связей региона.

Важность тесной взаимосвязи с индустриальными партнерами как для практико-ориентированного обучения, так и для последующего выстраивания внешнеэкономических связей отметил и проректор по международным связям Московского национального исследовательского энергетического университета Александр Тарасов.

Ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров рассказал об организации работы, связанной с проектом межвузовского кампуса мирового уровня "Будущее Пармы", а также об опыте работы вуза на рынках Южной Африки и Китая.

Как отметила главный аналитик дирекции по развитию образования РАНХиГС Вера Скоробогатова, в Самарской области, где сосредоточено большое количество разноплановых вузов, университетское сообщество может выступать в качестве драйвера развития региона.

По итогам состоявшегося семинара-совещания участники подготовят конкретные предложения для руководства региона и Минобрнауки России, нацеленные на оптимизацию межведомственного взаимодействия, на обеспечение устойчивости трансграничных транспортных коридоров, а также на повышение востребованности российского высшего образования на мировой арене в условиях его трансформации.