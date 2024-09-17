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Страхование Финансы

Работать 9 месяцев на ремонт: аналитики ВСК выяснили цену залива квартиры для арендатора

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 году арендодатели стали чаще страховать свои квартиры — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Самые частые происшествия со съемным жильем — это затопления и пожары.

По оценкам ВСК, наиболее востребовано страхование квартир для дальнейшей сдачи в аренду в Москве (35%), Санкт-Петербурге (25%), Петрозаводске (7%), Твери (5,5%), Ярославле (5%), Магнитогорске (5%) и Смоленске (4%).

Полис страхования арендной квартиры включает в себя стандартный набор рисков. Самыми распространенными происшествиями с арендованным жильем являются затопления и пожары. Стоимость ремонта по итогам таких ЧП (черновые работы и материалы) может достигать 800-900 тыс. рублей[1], т. е. для восстановления квартиры потребуется сумма, равная 9-10 средним зарплатам.[2]

Для сопоставления: средняя стоимость полиса страхования, полностью покрывающего ремонт жилья, равна 46 тыс. рублей за год (или примерно 3,8 тыс. рублей в месяц). В такую же сумму, для сравнения, обойдется черновой ремонт квартиры после ЧП на 3 квадратных метрах.

Для арендодателей Москвы страховка ежемесячно обходится всего в 5% от общей стоимости ренты, Санкт-Петербурга — не более 8%. Самые невысокие тарифы по страхованию во Владимире (800 руб. в месяц, или 2,7% от средней стоимости ренты) и Йошкар-Оле (900 руб. в месяц или 3% от средней стоимости ренты). [3]

"На фоне подорожания ипотеки мы фиксируем рост востребованности арендного жилья. В то же время средняя стоимость съемных квартир растет — до 44% за год в разных регионах. Дорожает и средний чек ремонта квартир — цена за отделочные материалы в год увеличилась на 11%. Поэтому любые лишние траты как для арендодателей, так и для квартиросъемщиков могут стать дополнительной серьезной нагрузкой на бюджет. Страхование позволяет обезопасить себя от крупных финансовых потерь", — отметила управляющий портфелем ИФЛ Страхового Дома ВСК Ирина Дендорф.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: "ruAA" по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) по версии АКРА, АА+.ru по версии НКР. Сайт – www.vsk.ru.

 

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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