Авито запускает новую волну программы для поиска продакт-менеджеров

Авито, одна из ведущих ИТ-компаний России, объявила о запуске новой волны программы для поиска и развития продакт-менеджеров Avito Product Bootcamp. До 22 сентября начинающие и опытные специалисты могут попробовать свои силы в конкурсе и присоединиться к одной из лучших продуктовых команд в стране, сообщили в пресс-службе компании.

Avito Product Bootcamp — программа для старта или ускорения своего развития в продакт-менеджменте. Участники проекта на протяжении 9 месяцев будут развивать свои навыки в работе над реальными продуктами под руководством опытных наставников, при этом получать рыночную зарплату.



Регистрация на отбор открыта до 22 сентября 2024 года на платформе Карьерного Цеха. Кандидатам необходимо решить кейс, а затем оценить работы других участников. На основе оценок будет отобрано 100 человек, из которых специалисты Авито выберут кандидатов для дальнейшего собеседования с HR-менеджером и руководителем команды. Рейтинг формируется по особому алгоритму и учитывает, как решение кандидата оценили другие и насколько качественно он проверил чужие работы.

Финалистов, которые успешно пройдут отбор, пригласят в Bootcamp – на полноценную работу в Авито в роли junior продакт-менеджера. Участники присоединятся к одной из продуктовых команд Авито и им назначат ментора, который будет помогать в развитии. Работать можно как удаленно, так и в одном из офисов Авито в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Самаре.



«Авито активно привлекает молодых специалистов и предлагает возможности для развития. Мы создаем комфортные условия для участников буткемпа и погружаем их в культуру компании. На протяжении нескольких лет при помощи Avito Product Bootcamp продакт-менеджеры без большого бэкграунда имеют возможность развиваться и набираться опыта в работе с реальными продуктами компании. В прошлом году более 500 человек решили отборочный кейс. Нанимающие менеджеры Авито получили 150 резюме, а 35 продактов присоединились к команде. Мы верим в потенциал каждого человека и прилагаем все усилия, чтобы создать окружение, где таланты могут раскрываться и развиваться вместе с нами. У нас одна из сильнейших продуктовых команд – это отмечает и рынок. В прошлом году Авито вошел в топ-3 компаний с лучшим подходом к работе с продуктом по версии исследования Product Sense и Нетологии» – поделилась Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в Авито.

Ознакомиться с подробностями и условиями программы, а также подать заявку можно на сайте проекта.https://start.avito.ru/product-bootcamp#prog